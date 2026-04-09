Fas, Afrika Gençler Şampiyonası'nda Senegal'e karşı feci bir yenilgi aldı

Senegal, şu anda Zimbabve'de düzenlenen 15 yaş altı Afrika Gençler Kupası'nda Fas'ı 4-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Senegal milli takımı, Faslı rakibine fazla zaman tanımadı ve maçın ilk 7 dakikasında 3-0 öne geçti.

28. dakikada ise Senegalli milli takım, Atlas Aslanları'nın kalesine dördüncü golünü attı.

Senegal, turnuvanın finalinde, penaltı atışlarında Benin'i 4-3 yenerek finale yükselen Uganda ile karşılaşacak.

Senegal, uzatmaların ardından Fas'ı 1-0 yenerek 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Ancak CAF, kısa süre önce Senegal'den Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu geri alıp Fas'a verme kararı aldı, bu da Teranga Aslanları'nı CAS'a başvurmaya itti.

