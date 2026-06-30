Fas aday mı?.. Guardiola herkesi şaşırttı ve Dünya Kupası'nda şampiyon olmasını istediği milli takımı açıkladı

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, 32'li tur maçları başlamadan önce 2026 Dünya Kupası şampiyonluğuna en yakın takımların listesini açıkladı ve rekabetin bir dizi büyük güç arasında açık göründüğünü vurguladı.

Guardiola, basına yaptığı açıklamada, gelecekteki dünya şampiyonunun kim olacağına dair kesin bir cevabı olmadığını belirterek, “Bilmiyorum, keşke cevabı bilseydim çünkü bu bana çok para kazandırırdı” dedi ve turnuvanın şampiyonunu tahmin etmenin zorluğuna alaycı bir şekilde işaret etti.

İspanyol teknik direktör, şampiyonluk için en önde gelen adaylardan biri olarak Fransa milli takımını gösterdi ve İspanya milli takımını da bu listeye ekledi. Guardiola, “La Roja”nın teknik istikrarını, Barcelona’dan gelen oyuncuların bolluğunu ve teknik ekibin son dönemde elde ettiği başarıları (Avrupa Şampiyonası’nı kazanmaları) övdü.

Guardiola ayrıca, özellikle efsane Lionel Messi’nin varlığı nedeniyle Arjantin milli takımını ve Brezilya milli takımını da şampiyonluk yarışındaki rakipler arasında saydı.

Buna karşılık, İspanyol teknik direktör, “Atlas Kaplanları”nın geçen turnuvada sergilediği güçlü performanslara ve Hollanda milli takımını etkileyici bir oyunla elemesine rağmen, Fas milli takımını bahsettiği adaylar listesine dahil etmedi.

Hangi takımın şampiyon olmasını istediği sorulduğunda Guardiola, İngiltere milli takımının Dünya Kupası’nı kazanmasını umduğunu söyledi ve bunu şöyle gerekçelendirdi: “Açık nedenlerden ötürü; orada 10 yıl yaşadım.”