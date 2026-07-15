Fas'a sert mesaj... İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, 2030 Dünya Kupası finali yüzünden öfkeleniyor

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Lozano, Fas’a sert bir mektup göndererek İspanya’nın bu tarihi turnuvanın organizasyonunu yönettiğini vurguladı ve bu rolüne yönelik şüpheleri reddetti; böylece 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapacak ülkenin kim olacağı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

2030 Dünya Kupası finalleri Fas, İspanya ve Portekiz tarafından ortaklaşa düzenlenecek; ancak final maçının ev sahipliği yarışı hâlâ açık durumda. İspanya, finalin Santiago Bernabéu Stadyumu’nda oynanmasında ısrar ederken, Fas ise maçı Kazablanka’daki yeni Hassan II Stadyumu’nda düzenlemek istiyor.

Portekiz’in “A Bola” gazetesinde yer alan açıklamalarında Lozan, Fas’ın final maçına ev sahipliği yapma şansının arttığına dair haberlerden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirerek şöyle konuştu: “İspanya’nın bu Dünya Kupası’nı, yani yüzüncü yıl Dünya Kupası’nı düzenlediğini gördüğümde, bu konuda şüpheler ortaya atıldığında bazen öfkeleniyorum. İspanya’nın rolüne dair hiçbir şüphe olmamalı.”

Ayrıca, final maçına ev sahipliği yapacak stadyumla ilgili tartışmalara atıfta bulunarak, “Bu tür konuların konuşulması nedeniyle ortak adaylık dosyasının zayıflaması iyi bir şey değil” diye ekledi.

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı, Fas’ın adaylığıyla ilgili haberlerin yayılma zamanlamasından da rahatsızlık duyduğunu belirtti ve bu haberlerin, İspanya ile Fas milli takımlarının 2026 Dünya Kupası elemelerinde iki maç oynadıkları gün ortaya çıktığını, bunun da kendi görüşüne göre turnuva finaliyle ilgili medyadaki rekabeti yeniden alevlendirdiğini ifade etti.

Tartışmaların kızışmasına rağmen Lozan, ülkesinin konumuna olan güvenini vurgulayarak, ortak projede lider rolün İspanya’ya ait olduğunu vurguladı ve sert bir mesajla şunları söyledi: “Bunu daha önce de belirtmiştim, bu Dünya Kupası’na İspanya liderlik ediyor.”

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı’nın açıklamaları, 2030 Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapacak stadyumun kim olacağına dair spekülasyonların arttığı bir dönemde geldi. Madrid’deki Santiago Bernabéu Stadyumu ile Kazablanka’da inşa edilmesi planlanan Hassan II Stadyumu arasındaki rekabet devam etmesine rağmen, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) bu konuyu henüz karara bağlamadı.

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