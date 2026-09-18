Gana Milli Takımı'nın teknik direktörü Carlos Queiroz, yaklaşan uluslararası ara için "Kara Yıldızlar"ın aday kadrosunu açıkladı. Kadroda Mohammed Kudus ve Alexander Djiku ikilisinin dönüşü öne çıkarken, kaptan Jordan Ayew da davet edildi; Thomas Partey ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Gana Milli Takımı, Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki yolculuğuna gelecek perşembe günü Fildişi Sahili'ne karşı oynayacağı zorlu bir maçla başlayacak; ardından 29 Eylül'de Akra Spor Stadı'nda Gambiya'yı ağırlayacak.

İki maçın ardından Gana Milli Takımı, önümüzdeki müsabakalara hazırlık kapsamında 4 Ekim'de Fas'a karşı hazırlık maçı oynamak üzere Fas'a gidecek.

Kudus, sakatlığı nedeniyle ülkesinin 2026 Dünya Kupası yolculuğunda yer alamamasının ardından Gana Milli Takımı'na geri dönüyor. Oyuncu, 7 ay sahalardan uzak kalmış, ardından sağlığına kavuşarak Queiroz için yeniden hazır hale gelmişti.

Kadroda ayrıca Spartak Moskova defans oyuncusu Djiku'nun dönüşü de yer aldı; oyuncu da sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'na katılamamıştı. Oyuncu o günden bu yana formunu geri kazandı ve kulübüyle düzenli olarak sahaya çıktı; uluslararası ara öncesinde 90 dakika tam süre oynadığı 3 maça arka arkaya çıktı.

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Jordan Ayew kadroda, Partey ise en dikkat çekici eksiklerden

Queiroz, yeni takımı Sheffield United'a transfer olmasından bu yana sınırlı süre almış olmasına rağmen milli takımın kaptanı Jordan Ayew'i kadroya davet etti. Zira Portekizli teknik direktör, Gana'nın Afrika Uluslar Kupası elemelerindeki yolculuğunun başlangıcında oyuncunun tecrübesine ve liderlik rolüne hâlâ güveniyor.

Buna karşılık, Thomas Partey'nin yokluğu kadronun en dikkat çekici sürprizini oluşturuyor. Oyuncu, mevcut ara döneminde teknik heyetin hesaplarına girmesini engelleyen fiziksel sorunlar yaşamaya devam ediyor.

Yeni isimler Queiroz'un kadrosunu güçlendiriyor

Hearts of Oak kalecisi Benjamin Asare, Lawrence Ati-Zigi ve Joseph Anang'ın yanı sıra kadrodaki yerini korudu.

Fransa Ligi'nde Lorient formasıyla sergilediği üstün performanslardan yararlanan Nathaniel Adjei de yaklaşık bir yıl süren aranın ardından milli takıma geri döndü.

Queiroz ayrıca kulüpleriyle gösterdikleri parlak performanslardan dolayı Elfsborg oyuncusu Jean Gyimah ve New York Red Bulls oyuncusu Ronald Donkor da dahil olmak üzere bir dizi oyuncuyu ödüllendirdi.

Kadroda ayrıca Ibrahim Osman ile Sassuolo orta saha oyuncusu Ibrahim Sulemana da Gana Milli Takımı'nın hesaplarına geri dönen isimler arasında yer alıyor.

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