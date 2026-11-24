Senegal Futbol Federasyonu, Senegal ile Fas arasındaki Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu anlaşmazlığına ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararıyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

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Afrika futbol tarihinin en tartışmalı krizlerinden birini sona erdiren dramatik bir gelişmede Spor Tahkim Mahkemesi, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin kararını iptal etti. Böylece kupa, sahada Fas'ı uzatmalar sonunda 1-0 yenen Senegal'e geri verildi ve yaklaşık on ay süren hukuki anlaşmazlık sona erdi.

Spor Tahkim Mahkemesi bugün, salı günü, Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun kararını iptal ettiğini duyurdu . Söz konusu kurul, geçen 17 Mart'ta Senegal Milli Takımı'nı final maçından çekilmiş saymış ve Fas'ı 3-0 galip ilan etmişti.

Yeni karar uyarınca Senegal, sahanın içinde ve dışında olağanüstü olaylara sahne olan maçın ardından Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda sahada kazandığı şampiyonluğu geri aldı.

Federasyon, salı günü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Senegal Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Konfederasyonu ve Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ile arasındaki anlaşmazlık kapsamında Spor Tahkim Mahkemesi tarafından verilen kararın bugün kendisine resmi olarak tebliğ edildiğini ulusal ve uluslararası kamuoyunun bilgisine sunar."

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Açıklamanın devamında şöyle denildi: "Bu kararla Spor Tahkim Mahkemesi, Senegal Spor Federasyonu'nun yaptığı itirazı kabul etmiştir. Bunun sonucunda Yüksek Tahkim Mahkemesi, Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu'nun 17 Mart 2026 tarihli kararını iptal etmiş ve 18 Ocak 2026'da Rabat'ta oynanan, Senegal Milli Takımı'nın uzatmalar sonunda bire sıfır (1-0) kazandığı final maçının sonucunu bütünüyle geri getirmiştir."

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Açıklama şöyle sürdü: "Senegal Futbol Federasyonu bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılamaktadır. Bir tarafın diğerine üstünlüğünü pekiştirmenin ötesinde, bu karar her şeyden önce sportif adaletin zaferini teyit etmekte ve temel bir ilkeyi hatırlatmaktadır: Bir maçın gerçeği, spor hukukunun koruması altında, yalnızca sahada belirlenir."

Federasyon şöyle devam etti: "Bu resmi vesileyle Senegal Futbol Federasyonu, Teranga Aslanları'na ve yönetimine, avukatlarına ve danışmanlarına, destekleri için Cumhurbaşkanı'na ve Senegal hükümetine, ayrıca gerek Senegal'de gerekse diasporadaki tüm destekçilere derin minnettarlığını sunmak ister."

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Senegal Federasyonu ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bu kararın ardından Senegal Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Abdoulaye Fall şu açıklamayı yaptı: Spor Tahkim Mahkemesi spora hakkını teslim etti. Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ve Fas halkıyla aramızdaki kardeşlik bağlarını bir kez daha vurgulamak isterim. Senegal futbolu artık, spor değerleri etrafında birleşmiş bir Afrika'da, güven ve heyecanla geleceğe kararlılıkla bakıyor."

Final krizi

Kriz, maçın normal süresinin son dakikalarına uzanıyor. Skor 0-0 iken hakem Fas lehine penaltı verdi ve bu karar Senegalli oyuncuları ve teknik direktörleri Pape Thiaw'u öfkelendirdi.

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Senegal Milli Takımı'ndan bazı oyuncular protesto amacıyla sahayı terk ederek soyunma odasına gitti. Bu nedenle maç yaklaşık 10 dakika durdu, ardından Sadio Mane devreye girerek takım arkadaşlarını ve teknik direktörünü geri dönüp maçı tamamlamaya ikna etti.

Oyun yeniden başladığında Fas, kupayı kazanmak için altın bir fırsat yakaladı ancak Brahim Diaz, Panenka vuruşuyla kullandığı penaltıyı kaçırdı. Top kolayca kaleci Edouard Mendy'nin ellerinde kaldı.

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Maç uzatmalara gitti ve Pape Gueye, Senegal'in galibiyet golünü atarak ülkesine tarihindeki ikinci şampiyonluğu kazandırdı. Bu sonuç, milli takımlarının kendi evinde şampiyon olmasını bekleyen Fas taraftarlarını şoke etti.

Olaylar son düdükle de bitmedi. Bazı Faslı gazeteciler ile oyuncuları soyunma odasına götürme kararı nedeniyle eleştirilen Senegal teknik direktörü Pape Thiaw arasında gerginlik ve tartışmalar yaşandı.

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Thiaw'un maç sonrası basın toplantısı iptal edildi, Thiaw ertesi gün özür diledi. Afrika Futbol Konfederasyonu ise finalde yaşanan olaylar nedeniyle kendisine beş maç men cezası verdi.

Maçtan iki ay sonra Afrika Futbol Konfederasyonu Temyiz Kurulu, turnuva talimatlarının 84. maddesine dayanarak Senegal'i çekilmiş saydı ve Fas'a 3-0 hükmen galibiyet verdi.