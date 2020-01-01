Faryd Mondragon, Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu
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AA
Bir dönem Galatasaray kalesini de koruyan Kolombiyalı eski kaleci Faryd Mondragon, Arjantin Birinci Futbol Ligi ekibi Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mondragon, yeni görevi gereği, altı sezon formasını giydiği Independiente'nin adını küresel çapta duyurmak için çalışacak.
49 yaşındaki eski kaleci, Kolombiya, Arjantin, Fransa, İspanya, ABD ve Almanya liglerinde oynamış, 2001-2007 yıllarında forma giydiği Galatasaray'da da iki lig şampiyonluğu yaşamıştı.