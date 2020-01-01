Faryd Mondragon, Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu

Galatasaray'ın eski kalecisi, Independiente'nin uluslararası iletişim direktörlüğüne getirildi.

Bir dönem kalesini de koruyan Kolombiyalı eski kaleci Faryd Mondragon, Birinci Futbol Ligi ekibi Independiente'nin uluslararası ilişkiler direktörü oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Mondragon, yeni görevi gereği, altı sezon formasını giydiği Independiente'nin adını küresel çapta duyurmak için çalışacak.

49 yaşındaki eski kaleci, , Arjantin, , İspanya, ve liglerinde oynamış, 2001-2007 yıllarında forma giydiği Galatasaray'da da iki lig şampiyonluğu yaşamıştı.