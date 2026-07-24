Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" Başkanı Gianni Infantino, ülkesinin milli takımının 2026 Dünya Kupası finalinde uzatmaların ardından İspanya'ya karşılıksız bir golle mağlup olmasına rağmen, Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia'ya resmi bir tebrik mesajı gönderdi.

Arjantin Futbol Federasyonu, resmi web sitesi üzerinden Infantino'nun Tapia'ya gönderdiği mesajın metnini yayınladı. Mesajda, turnuva boyunca takıma eşlik eden tartışmalara rağmen "Albiceleste"nin şampiyonluk yolculuğuna büyük övgüler yer aldı.

Arjantin'in çabasına övgü

Infantino mesajında şunları söyledi: "Muhteşem New York-New Jersey stadyumunda Arjantin, İspanya karşısında oynanan heyecanlı bir finalin ardından 2026 Dünya Kupası'nda gümüş madalyayı kazandı. Arjantin futbolu adına bu önemli başarıdan dolayı en içten tebriklerimi bir kez daha yinelemek isterim. Dünya Kupası, muhteşem maçlarla, yeni yeteneklerin ortaya çıkışıyla, sporun en büyük yıldızlarının varlığıyla ve taraftarlarla dolu stadyumlardaki olağanüstü atmosferle öne çıkan, oyunun unutulmaz bir kutlaması olarak hafızamızda kalacak."

FIFA Başkanı, Arjantin milli takımının ortaya koyduğu performansı överek yolculuğunun turnuvanın başarısına büyük katkı sağladığını belirtti ve şöyle konuştu: "Albiceleste'nin muhteşem performansı, bu edisyonun dünya çapında milyonlarca futbol tutkununu cezbeden olağanüstü bir etkinlik olmasında belirleyici bir rol oynadı."

Infantino, Tapia'dan tebriklerini milli takımın tüm bireylerine iletmesini istedi ve şunları söyledi: "Bu muhteşem sonuca katkı sağlayan herkese en içten tebriklerimi gönderiyorum: oyunculara, teknik direktör Lionel Scaloni'ye, teknik ve sağlık ekiplerine ve elbette turnuva boyunca takımı destekleyen ve teşvik eden kalabalık taraftar kitlesine."

Şunları ekledi: "Bu başarılar her zaman sıkı çalışmanın, profesyonelliğin ve ayrıntılara gösterilen büyük özenin meyvesidir; ama aynı zamanda bu muhteşem spora duyulan tutkunun, bağlılığın ve sevginin de bir ürünüdür. Tüm bunlar, son derece umut verici bir geleceğin müjdecisi olup, hiç şüphesiz Arjantin futboluna daha büyük başarıların yolunu açmaktadır."

Infantino, mesajının sonunda, aynı zamanda Uluslararası Futbol Federasyonu Konseyi üyeliği görevini de yürüten Tapia'ya dostane sözler yöneltti ve şöyle dedi: "Gelecek müsabakalarda size her türlü başarıyı diliyor, sizi çok yakında görmeyi umuyorum."

Bu, Infantino'nun Dünya Kupası'nın ardından Arjantin'e ilk kez bir mesaj göndermesi değildi; geçen salı günü "Instagram" hesabı üzerinden benzer sözler paylaşmıştı.

Infantino tartışmaları görmezden geliyor

Infantino, mesajında, bazı milli takımların ve gözlemcilerin soru işareti uyandıran hakem kararlarına ilişkin yönelttiği eleştirilere rağmen, Arjantin milli takımının turnuvadaki yolculuğuna eşlik eden tartışmalara değinmedi.

Mısır milli takımının teknik direktörü Hossam Hassan, takımının son 16 turunda Arjantin karşısında elenmesinin ardından bazı hakem kararlarını eleştirmiş ve bazı pozisyonların eski dünya şampiyonunun lehine döndüğünü değerlendirmişti.

Ayrıca turnuva sırasındaki bazı pozisyonlar geniş çaplı tartışmalara yol açtı; buna, Arjantinli bazı oyuncuların İspanyol oyuncularla yaşadığı çekişmeler nedeniyle eleştirilere maruz kalmasının ardından finalin ardından yaşanan sahneler de eklendi.

Final maçında birçok şiddet olayı yaşandı; bunların başında Enzo Fernández'in Pau Cubarsí'ye yaptığı sert müdahalenin ardından atılması ve bitiş düdüğünün ardından Leandro Paredes'in İspanya milli takımının bazı oyuncularına saldırması geliyor.

Tartışma bununla da sınırlı kalmadı; Arjantinli oyuncular taraftarlarının yanına gitmeyi ve İspanya milli takımının kupayı kaldırışını izlememeyi tercih etti; bu, tartışmalara yol açan bir sahne oldu.

FIFA, final maçının ardından yaşanan sahnelere ilişkin resmi bir soruşturma başlattığını açıkladı.

Açıklamasında şunları söyledi: "İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası final maçının raporlarının değerlendirilmesinin ardından ve FIFA Disiplin Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca, Disiplin Kurulu, maç sonrası olaylara ilişkin olası yönetmelik ihlallerini soruşturmak üzere bir disiplin ve etik başsavcısı atadı."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başsavcının raporunun tamamlanmasının hemen ardından FIFA Disiplin Kurulu tarafından ek ayrıntılar bildirilecektir."

Ayrıca okuyun:

23 milyonu aştı: Arjantin'in Dünya Kupası'ndan ömür boyu ihraç edilmesini talep eden dilekçe