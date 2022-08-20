"Farkı düşünmek için erken" - Salah sezona kötü giren Liverpool'un Manchester City ile yarışabileceğine inanıyor

Liverpool ilk iki haftadan yalnızca iki puan çıkarabildi.

Premier Lig'e yavaş başlayan ve iki maçta dört puan bırakan Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, Manchester City ile şampiyonluk mücadelesi verebileceklerine inanıyor.

Hem Fulham, hem Crystal Palace karşısında geriye düşen Liverpool iki karşılaşmada da bir puanla yetindi. Açılış haftasında bir gol, bir asistle yıldızlaşan Salah, Anfield'daki Palace maçında ise suskundu.

Sezona sakatlık sorunlarıyla giren Liverpool, Palace karşısına önemli eksiklerle çıkmıştı. Buna Joachim Andersen'e kafa atan Darwin Nunez'in kırmızı kartı da eklenince maçın zorluk katsayısı iyice yükseldi.

Salah ne söyledi?

Kısa süre önce yeni sözleşmeye imza atan Salah, Sky Sports'a yaptığı açıklamada şampiyonluk için iddialı konuştu.

"İstediğimiz gibi başlayamadık, ama bu da oyunun bir parçası. İlk iki maçta dört puan kaybettik ve buna reaksiyon göstermeliyiz."

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 32074 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 32074 Oylar

"Herkes yeni sezon için heyecanlı. Hepimiz kendi futbolumuzu yeniden sergilemek istiyoruz. Geçmişi değiştiremeyiz, bu yüzden önümüzdeki maça odaklanacağız."

Bu haftayı boş geçmeleri halinde puan farkının yediye yükseleceğinin hatırlatılması üzerine Salah şunları söyledi:

"City'nin yedi puan gerisine düşmek biraz baskı yaratabilir, ama bunu düşünmek için daha çok erken."

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Liverpool'un fikstürü

Merseyside ekibi 22 Ağustos Pazartesi günü Old Trafford'da Manchester United'a konuk olacak. Geçen sezon rakibini deplasmanda 5-0 yenen Liverpool benzer bir sonuç almayı umuyor.

Gelecek hafta Bournemouth'u konuk edecek olan Liverpool ardından Newcastle deplasmanına çıkacak. Salah ve arkadaşları Eylül ayını ise Merseyside derbisinde Everton'a karşı açacak.