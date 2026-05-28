Farioli, PSV'nin seyirci favorisini "sadece" 18 milyon avroya FC Porto'ya transfer etmek istiyor

Voetbal International'ın haberine göre, Mauro Junior FC Porto'nun ilgisini çekiyor. Brezilyalı oyuncu, Francesco Farioli'nin takımına transfer olmayı ciddi olarak değerlendiriyor.

VI'ya göre, PSV'nin seyirci favorisi olan oyuncunun sözleşmesinde bir satın alma maddesi bulunuyor ve bu sayede kulüpler onu bu yaz 'sadece' 18 milyon avroya transfer edebilir.

Bunu önlemek için Eindhoven kulübü, 2029 ortasına kadar süren sözleşmesini yenilemek istiyor. Böylece Mauro maaş zammı alacak ve bu madde ortadan kalkacak.

Defans ve orta saha oyuncusu bu konuda PSV ile görüşüyor, ancak yurtdışında bir maceraya da açık.

Farioli, Brezilyalı oyuncudan çok etkilenmiş durumda, ancak ilgilenen tek kişi o değil. Leeds United ile İspanya ve İtalya'dan kulüpler de onun peşinde.

Mauro, PSV'de dokuz yıldır forma giyiyor. Eindhoven ekibi adına tam olarak 200 maça çıktı. Dokuz gol attı ve 31 asist yaptı.