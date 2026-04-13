"Far'ın odası kör"... Mbappé'nin Girona karşısında penaltı kazanamamasının ardındaki sürpriz

Real Madrid, geçtiğimiz Cuma akşamı Santiago Bernabéu Stadyumu'nda Girona ile 1-1 berabere kaldı. Teknik olaylardan çok hakem tartışmalarının gölgesinde geçen maçta, son dakikalarda tartışmalı bir pozisyona yönelik itirazlar arasında Kraliyet Takımı galibiyeti kaçırdı.

88. dakikada Kylian Mbappé, Vitor Reis ile çarpışmasının ardından ceza sahası içinde yere düştü. Fransız forvet yüzüne bir darbe aldı ve hemen penaltı istedi, ancak hakem Javier Alberola Rojas, faulün penaltı gerektirmediğine karar vererek oyuna devam etmesini istedi.

Maçtan sonra, Real Madrid oyuncusunun ceza sahası içinde atağı bitirmeye çalışırken yüzüne açık bir darbe aldığı görülen televizyon tekrarlarının yayınlanmasıyla tartışma kızıştı.

Mbappé de bu pozdan doğrudan etkilenmiş görünüyordu; burnu kanamış ve sahada tedavi görmüştü.

Real Madrid çevresinde dolaşan bilgilere göre, hoşnutsuzluğun bir kısmı sadece hakem kararından değil, canlı yayında görüntünün sunum şeklinden de kaynaklanıyor. Mevcut görüntülerde o anki kanama detayları net bir şekilde gösterilmedi ve birçok kişi bunu, müdahalenin şiddetinin değerlendirilmesini değiştirebilecek ve video teknolojisiyle durumun gözden geçirilmesi kararını etkileyebilecek bir unsur olarak gördü.

Bu bağlamda, gazeteci Juanvi Sanz, "El Chiringuito" programında, görüntünün Hakem Teknik Komitesi (CTA) tarafından inceleneceğini belirterek şunları söyledi: "Bu durumun Salı günü (inceleme süresine) dahil edilmesi kararı alındı. CTA, Pazartesi günü toplanacak ve henüz toplu bir karar yok."

Sanz, değerlendirmenin sonucuna ilişkin beklentisine değinerek şunları ekledi: "%100 kesin bir bilgi olmasa da, bunun penaltı olduğu ve VAR'ın müdahale etmemesi gerektiği yönünde bir his var."

Ayrıca maç sırasında video odasının kullanımına sunulan görüntülerle ilgili bir sorun olduğuna işaret ederek, VAR hakemlerinin mevcut tüm kamera açılarına erişemediğini belirtti ve "kanamaya dair net kanıtları sadece tek bir kamera gösterdi" diye ekledi; bu durum, onun ifadesine göre, şüpheyi artıracak ve daha kapsamlı bir incelemeyi gerektirecek bir ayrıntı konusunda "bir dereceye kadar kör" kalmasına neden oldu.

Sanz, saha içindeki iletişimin belirleyici bir rol oynayabileceğine işaret ederek sözlerini tamamladı. Ana hakem, video odasına kanama olduğunu ve oyuncunun tedavi gördüğünü bildirebilirdi; bu da incelemenin o karede yoğunlaşmasına ve mevcut açılarda araştırmanın kapsamının genişletilmesine yardımcı olurdu.