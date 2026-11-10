Joao Pedro'nun kısa süre önce yaşadığı quadriceps sakatlığının Fantasy Premier League kadro tercihleri üzerinden istemeden ortaya çıkmasının ardından Chelsea, kulüp çalışanlarına sert bir uyarıda bulundu. Bu kurum içi uyarı, birkaç çalışanın ve forvet Morgan Rogers'ın sakatlanan oyuncuyu kamuoyuna yapılacak açıklamadan önce çevrim içi takımlarından çıkarmasının ardından geldi.

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Chelsea'den FPL konusunda sıkı uyarı

Chelsea, çalışanlarına Fantasy Premier League takımlarını seçerken son derece dikkatli olmaları talimatını verdi. Kulüp, çalışanlarına gönderdiği bir iç e-postada, kamuya açık oyun platformlarında içeriden edinilen bilgileri kullanmanın ağır sonuçlarını hatırlattı.

Uyarı, Chelsea'nin sahasında Tottenham'a 2-0 yenildiği maç öncesinde yaşanan ve büyük yankı uyandıran bir bilgi sızıntısının ardından geldi. Joao Pedro, daha önce kamuoyuna açıklanmayan bir quadriceps sakatlığı nedeniyle sürpriz biçimde maç kadrosunda yer almadı.

Ancak Fantasy Premier League üzerine içerik üreten bazı etkili isimler, maçın başlamasından önce şüpheli bir çevrimiçi hareketlilik fark etti. Forvet Rogers'ın ve birkaç Chelsea çalışanının Pedro'yu sanal takımlarından aniden çıkardığını gördüler.

Alonso'nun fantasy sızıntılarından haberi yoktu

Pedro'nun Chelsea ile bağlantılı bu kadar çok FPL takımından aniden çıkarılması, forma giyemeyeceğini futbol kamuoyuna fiilen duyurdu. Çevrimiçi ortamda yaşananlara rağmen teknik direktör Xabi Alonso'nun sanal oyundan tamamen habersiz olduğu anlaşıldı.

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Tottenham yenilgisinin ardından kulüp içindeki sızıntı sorulduğunda Alonso konuyu geçiştirdi. “Fantasy takım işleriyle ilgilenmiyorum, bu yüzden bundan haberim yoktu,” diye BBC Sport'a açıkladı.

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Stamford Bridge'de sızıntı geçmişi

Chelsea'nin takım haberlerini gizli tutmakta zorlandığı ilk olay bu değil. Geçen sezon eski teknik direktör Liam Rosenior'ın kısa süreli görev döneminde, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi eşleşmesinin iki ayağı öncesinde de ilk 11'ler sızdırılmıştı.

Bir başka tuhaf olayda ise eski savunmacı Marc Cucurella'nın berberi, takım haberlerini farkında olmadan sosyal medyada açıkladı. Müşterisiyle konuştuktan sonra berber, hem Pedro'nun hem de Cole Palmer'ın Brighton deplasmanında forma giyemeyeceğini duyurdu.

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Bu geçmişe rağmen Chelsea, son FPL olayını şu an için münferit bir vaka olarak değerlendiriyor. Kulüp, resmî oyun kısıtlamaları getirmek yerine farkındalığı artırarak durumu yönetmeyi bekliyor.

Premier League müdahaleden kaçınıyor

Fantasy Premier League, 11 milyondan fazla aktif oyuncusuyla modern futbol ekosisteminin büyük bir parçası hâline geldi. Bu nedenle çevrimiçi takip araçları, ligdeki tanınmış futbolcuların ve kulüp çalışanlarının hesaplarını sürekli izliyor.

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FPL kaynaklı benzer sızıntılar daha önce Arsenal, Liverpool, Leicester City ve Newcastle United'daki takım haberlerini de açığa çıkardı. En bilinen örnek, Jack Grealish'in FPL takımlarından çıkarılmasının Şubat 2021'de Leicester City'yi oyuncunun sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği konusunda uyarmasıydı.

Premier League, spor bahislerini sıkı biçimde düzenlese de şu anda FPL'ye katılım konusunda özel bir yönerge sunmuyor. Şimdilik çalışanlarının son derece popüler olan bu oyunla nasıl etkileşime girdiğini denetlemek tamamen kulüplere kalmış durumda.