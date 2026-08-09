Barcelona ve genç stoper el ele çalışıyor; önümüzdeki haftanın onun durumunu netleştirmede belirleyici olması bekleniyor.

Stoper, kalmayı öncelikli görüyor; teknik direktör Hansi Flick de bundan memnun ve konuyu değerlendiriyor. Ancak oyuncunun büyük liglerden gelen ciddi tekliflerde bir eksiklik yaşadığı söylenemez.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Alvaro Cortes'in (21 yaşında) Barcelona ile geleceği belirleyici bir haftaya giriyor. Oyuncunun kulüple 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anda tüm dikkatini görevlerini yerine getirmeye ve Hansi Flick yönetiminde elinden gelenin en iyisini yapmaya vermiş durumda.

Ancak Ronald Araujo'nun kiralık olarak Liverpool'a gitmesine rağmen geleceği henüz kesinleşmiş değil.

İsmi, Cubarsi, Gerard Martin ve Christensen'in yanında dördüncü stoper mevkisini doldurabilecek bir alternatif olarak öne çıktı.

Kulüp ile oyuncu arasında sakin bir hava hâkim ve nihai karar ne olursa olsun tüm tarafların iş birliği yapacağı teyit edildi.

Önümüzdeki hafta, hâlâ askıda olan bu durumda daha fazla netlik sağlayabilir. Flick, Alvaro'nun yeteneklerine güveniyor ve sezon hazırlık döneminde gördüklerine dayanarak takıma katkı sağlayabileceğine inanıyor. Oyuncu ise Barcelona'ya sunabileceklerinden tamamen memnun ve emin.

Gerçek şu ki, sonunda bir transfer düşünülürse, teklif konusunda sıkıntı çekmeyecek. Geçen sezon B takımının en iyi oyuncularından biri olan Alvaro Cortes, İspanya Ligi, İtalya Ligi, İngiltere Premier Ligi ve diğer Avrupa müsabakalarındaki kulüplerden resmi teklifler aldı; bu da transfer piyasasında gördüğü büyük ilgiyi ortaya koyuyor.

Yine de oyuncunun önceliği açık:Alvaro Cortes koyu bir Barcelona taraftarı, kulüpte bulunuyor ve Blaugrana ile başarılı olmak istiyor. Geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak, ancak şu an için tüm dikkatini Barcelona'ya vermiş durumda.