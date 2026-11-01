Celtic, pazar günü Falkirk deplasmanında sürpriz bir şekilde 2-0 yenilerek son 10 maçındaki altıncı mağlubiyetini aldı ve Martin O'Neill üzerindeki baskıyı artırdı. Cameron Carter-Vickers'ın maçın başındaki hatası ve Celtic'in eski kalecisi Scott Bain'in üstün performansı, üst üste dördüncü galibiyetini alan ev sahibine unutulmaz bir gün yaşattı. Falkirk, Celtic'i 2007'den bu yana ilk kez mağlup etti.

Reklam

Carter-Vickers'ın hatası Falkirk'e erken üstünlük getirdi

Celtic, Falkirk Stadyumu'ndaki maça kötü başlamanın bedelini ödedi. Falkirk üçüncü dakikada golü buldu. Konuk ekibin stoperleri uzun topu uzaklaştıramadı ve ev sahibi ekip topu Ryan Strain'e aktardı. Carter-Vickers, Strain'in ortasını Ethan Ross'un önüne düşürdü.

Kanat oyuncusu fırsatı kaçırmadı ancak golün bir bedeli vardı: Strain ortayı açarken sakatlandı. Sağ bekte onun yerine oynayabilecek Jack McMillan oyuna girdi. Carter-Vickers sakatlıktan dönmüş, Alex Oxlade-Chamberlain ise iki ay sonra ilk kez ilk 11'de yer almıştı.

Scott Bain eski kulübüne geçit vermedi

Derby'den kiralık gelen kanat oyuncusu Owen Eames, Falkirk'in sol kanadında hücumların yaratıcısıydı. Jacob Murrell için iki yarım fırsat hazırladı ancak Murrell bunları değerlendiremedi. 19 yaşındaki oyuncu, 38. dakikada ikinci golü de hazırladı. Sol bek Scott Tanser, Eames'in içeriye doğru verdiği pasa koşup topu Sam Johnstone'un yanından ağlara gönderdi.

Daily Mail'e göre Bain, diğer kalede toplam 10 kurtarış yaptı. Camilo Duran savunmanın arkasına sarktıktan sonra direğe takıldı. Eski Celtic kalecisi, Kolombiyalı oyuncuya üç kez gol izni vermedi ve Haissem Hassan'ın şutunu da uzanarak kurtardı.

Reklam Reklam

Celtic zorlanırken VAR, Murrell'in golünü iptal etti

Celtic'in uzun taç atışını uzaklaştıramadığı ikinci yarının başlarında Murrell topu kale çizgisinden geçirince Falkirk farkı neredeyse üçe çıkarıyordu. Ancak top, direkten dönerken Amerikalı oyuncunun eline çarpmıştı ve VAR incelemesinin ardından gol iptal edildi.

Related Topics

O'Neill devre arasında James Forrest'ı oyuna aldı, ardından Kasper Hogh ve Benjamin Nygren'i sahaya sürdü. Ancak Callum McGregor, Kieran Tierney ve Hassan ceza sahası içinden yaptıkları vuruşlarda kaleyi bulamadı. Bain'in Forrest ve Nygren'e karşı art arda yaptığı iki müthiş kurtarışın ardından ev sahibi taraftarlar “İskoçya'nın bir numarası” tezahüratına başladı.

O'Neill ve Celtic'i şimdi ne bekliyor?

Celtic, Premiership'in zirvesinde dört puanlık farkını koruyor ancak ikinci sıradaki Rangers'tan bir maç fazla oynamış durumda.

Reklam

O'Neill hızla çözüm bulmalı; Hogh'un gol hasreti 14 maça çıktı. Falkirk ise dördüncü sıraya yükseldi ve galibiyet serisini uzatmayı hedefleyecek.