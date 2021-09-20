Radamel Falcao transferi, Rayo Vallecano’da şimdiden büyük yankı uyandırdı…

Yaz transfer döneminde Galatasaray’dan ayrılan Radamel Falcao, Rayo Vallecano ile anlaşmış ve uzun bir aradan sonra La Liga’ya dönüş yapmıştı.

Geride bıraktığımız haftada oynanan Rayo Vallecano – Getafe karşılaşmasında da yeni takımının formasını ilk kez giyen golcü, oyuna girdikten 10 dakika sonra rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Falcao transferi kısa süre içerisinde Rayo Vallecano’da büyük etki uyandırırken The Guardian’dan Sid Lowe, Kolombiyalı golcünün transferini ve yeni kulübünde yarattığı etkiyi değerlendirdi.

Pele benzetmesi ve Mario Suarez detayı

Rayo Vallecano Başkanı’nın tecrübeli golcüyü Pele’ye benzettiği belirtilirken Lowe, yazısında Falcao’nun Atletico Madrid’den takım arkadaşı Mario Suarez’in de transferde etkin rol oynadığını belirtti.

Şimdi Rayo Vallecano forması giyen Suarez’in, Falcao’nun Galatasaray’dan ayrılmasıyla yönetime transfer için kulüp başkanına tavsiyede bulunduğu belirtildi. Oyuncunun bonservissiz olmasının önemli bir detay olduğunu belirten Lowe, başkan Presa’nın şu sözlerine de yer verdi ve Falcao’yu takımın eski golcüsü Hugo Sanchez’le kıyasladı:

“Son 25 yılda, Hugo Sanchez’den sonra dünyanın en iyi bitiricisinden bahsediyoruz.”

Falcao, imza töreninde kulübün ligde kalma savaşından daha fazlasını verebileceğini belirtmiş ve goller atacağına dair sözler de vermişti.

Üç numaralı forma tercihi

Radamel Falcao, yeni takımında üç numaralı formayı terleteceğini açıklamıştı. Kolombiyalı yıldız, futbolda genellikle savunma oyuncularının giydiği bu numarayı seçme sebebinin ise eski bir futbolcu olan babasından kaynaklandığını duyurdu.

Golcü oyuncu, Twitter hesabından paylaştığı gönderide “Babamı onurlandırmak için” ifadesine yer verdi. Futbolculuk döneminde bir savunma oyuncusu olan Falcao’nun babası, 2019 yılında hayata veda etmişti.

Daha fazla okuma