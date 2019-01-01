Falcao'nun imza töreni ne zaman? Saat kaçta? Galatasaray taraftarı imza törenine nasıl alınacak?

Galatasaray Mario Lemina, Florin Andone ve Radamel Falcao'yu imza töreniyle taraftarının önüne çıkarıyor.

yönetiminin haftalardır uğraş verdiği Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşıldı. Sarı kırmızılılar transferin bitimine 2 gün kala Kolombiyalı golcüyü 'dan almayı başararak imzayı attırdı.

Falcao'nun İstanbul'a geldiği gün havalimanına akın eden sarı kırmızılı taraftarlar son yılların en büyük karşılama törenine imza atmıştı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne akın eden binlerce taraftar, Falcao'yu karşılayarak golcü oyuncunun iniş anında ortalığı karnaval yerine çevirdi. Şimdi taraftarlar Falcao'yu Türk Telekom Stadı'nda imza töreninde bekliyor.

Falcao'nun imza töreni ne zaman?

Galatasaray yönetimi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Radamel Falcao ve diğer yeni transferler Mario Lemina ile Florin Andone'ye imza töreni düzenleyeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımızın yeni transferleri için 4 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de Türk Telekom Stadı'nda imza töreni düzenlenecektir .

Saha içinde yapılacak olan imza töreni taraftarlarımıza açık olarak gerçekleşecek, Türk Telekom Stadı kapıları etkinlik için 19.05 itibariyle açılacaktır .

Yeni transferlerimize en sıcak şekilde hoş geldin demek için tüm taraftarlarımızı tribüne bekliyoruz!"

Galatasaray taraftarı imza törenine alınacak mı?

Yönetim yeni transfetler emerhaba demek isteyen taraftarlar için bilet fiyatlarını da açıkladı. İmza töreni kombine kart sahiplerine ücretsiz olacak. Kombine kartı bulunmayan taraftarlar ise ya GSSTORE'dan minimum 250 liralık alışveriş yaparak ya da passolig'de 23 lira vererek törene bilet alabilir.

Galatasaray yönetiminin konuyla ilgili açıklaması şöyle;

" Kombine sahibi tüm taraftarlarımız imza törenini ücretsiz olarak koltuklarının bulunduğu tribünde izleyebilecektir. Ancak etkinlik kombine devir işlemine kapalıdır . Ayrıca İstanbul’daki GSSTORE ’lardan minimum 250 liralık alışveriş yapan taraftarlarımız imza törenine ücretsiz giriş hakkı kazanacaktır.

İmza töreninin biletleri 03.09.2019 Salı günü saat 14.00'te passo.com.tr üzerinden 23 TL'ye satışa sunulacak , passolig kartı bulunmayan taraftarlarımız Aslanlıyol gişelerinden kağıt bilet satın alabilecektir. Tüm koltuklar numarasızdır ."

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Meşale yasak

Sarı kırmızılı yönetim taraftarlara bir de uyarıda bulunarak stada meşale, bozuk para, çakmak ve kesici aletlerin alınmayacağını duyurdu:

İmza töreninde meşale yakmak kesinlikle yasaktır. Stada giriş esnasında taraftarlarımızın üzerinde meşale, bozuk para, çakmak, kesici alet gibi yasaklı maddeler bulunması halinde bu maddelere el konulacaktır.