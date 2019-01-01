Falcao'nun imza töreni ne zaman? Galatasaray taraftarı imza törenine alınacak mı?

yönetiminin haftalardır uğraş verdiği Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaşıldı. Sarı kırmızılılar transferin bitimine 2 gün kala Kolombiyalı golcüyü 'dan almayı başararak imzayı attırdı.

Falcao'nun İstanbul'a geldiği gün havalimanına akın eden sarı kırmızılı taraftarlar son yılların en büyük karşılama törenine imza atmıştı. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne akın eden binlerce taraftar, Falcao'yu karşılayarak golcü oyuncunun iniş anında ortalığı karnaval yerine çevirdi. Şimdi taraftarlar Falcao'yu Türk Telekom Stadı'nda imza töreninde bekliyor.

Falcao'nun imza töreni ne zaman?

Galatasaray yönetimi henüz Falcao için imza töreni düzenleyip düzenlenmeyeceğini açıklamadı. Ancak taraftarın yoğun ısrarı sonrasında yönetimin Falcao ve transferi son gün yapılan Mario Lemina ile Florin Andone'yle birlikte tören yapması bekleniyor.

Galatasaray taraftarı imza törenine alınacak mı?

Eğer Galatasaray yönetimi yeni transferler Mario Lemina ve Florin Andone ile Falcao için imza töreni düzenlerse pek tabii ki taraftarlar da bu törene davetli olacak. Sarı kırmızılı yönetimin imza töreninde taraftarlardan giriş ücreti alması ise beklenmiyor.