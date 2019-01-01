Falcao'nun Galatasaray'a maliyeti ne olacak?
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Galatasaray, Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için gün sayıyor.
Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre, Cimbom, Falcao ile söz kesti ve oyuncunun kulübü Monaco'yla her konuda anlaştı.
Oyuncunun menajeri Jorge Mendes, 33 yaşındaki santrforu Galatasaray'a bedava getirecek. Galatasaray yeni transferine yılda 5 milyon euro + bonus ücret verecek. Habere göre, üç yıllık sözleşme imzalayacak olan Falcao'nun toplam maliyeti 18 milyon euro'yu geçmeyecek.
Galatasaray, Panathinaikos ile yapacağı hazırlık maçı öncesinde Falcao'yu taraftarının önüne çıkarmayı planlıyor.
Falcao, 2018-19 sezonunda Monaco formasıyla çıktığı 39 maçta 16 gol attı, 2 asist yaptı.