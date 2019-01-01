Falcao'nun Galatasaray'a maliyeti ne olacak? Falcao kaç para kazanacak? Falcao'nun maaşı ne kadar?

Sarı kırmızılı ekip, Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmaya çok yakın. Peki bu transfer için ne kadar ödeyecekler?

, Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için gün sayıyor.

Hürriyet Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre sarı kırmızılı ekip, ile her konuda anlaşmaya vardı.

Haberde yer alan bilgiye göre Galatasaray, her sezon için Kolombiyalı futbolcuya 5 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro’ya yakın bonus verecek. Toplamda 7 milyon euro’yu bulacak bu ücretin 5 milyon euro’su transfer kesinleşir kesinleşmez Falcao’ya ödenecek.

"Kariyerimin bu aşamasında Galatasaray'da oynamak heyecan verici olur" şeklinde açıklama yaparak transfere sıcak baktığı anlaşılan Falcao ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Başarılı golcünün resmi imzayı attığı an ilk sezonun parasını peşin alacağı ifade edildi.

Falcao, 2018-19 sezonunda Monaco formasıyla çıktığı 39 maçta 16 gol attı, 2 asist yaptı.