Galatasaray'da Falcao ve Lemina, Sivasspor maçında yok

Galatasaray’da Radamel Falcao ve Mario Lemina, Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna alınmadı.

, Süper Lig’in sekizinci haftasında Demir Grup ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Milli takım kamplarından dönen Florin Andone, Yuto Nagatomo ve Sofiane Feghouli kamp kadrosuna dahil edilirken, fiziksel olarak hazır olmayan Radamel Falcao ve Mario Lemina kadroya alınmadı.

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Milli maç arasında takımla birlikte çalışmayan Falcao ağrıları nedeniyle tedavi oluyor ve özel program dahilinde çalışıyordu.

Galatasaray’ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.