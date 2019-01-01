Monaco, Falcao'nun transferine izin verdi iddiası

Radamel Falcao’nun pazar günü Galatasaray için sağlık kontrolünden geçeceği öne sürüldü

Ve haftalardır peşinden koştuğu Radamel Falcao’ya kavuşuyor.

France Football’un haberine göre ’den Jean-Kevin Augustin’i kadrosuna katmaya hazırlanan , Falcao’nun transferine izin verdi.

Kolombiyalı golcünün pazar günü Galatasaray için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Bakayoko da Monaco’da

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Monaco, Augustin’in yanı sıra ’nin kadroda düşünmediği eski futbolcusu Tiemoue Bakayoko’yu da kiralıyor.

İki futbolcu da bugün sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atacak.

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Galatasaray da daha önce Bakayoko ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Sarı Kırmızılar bunun üzerine 'dan Nzonzi'yi kiralamıştı.