Falcao, Sivasspor deplasmanında yok
Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 19:00'da Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleşen antrenmanla tamamlayan Sarı Kırmızılılar'ın kamp kadrosu belli oldu.
Hafta içinde gerçekleşen antrenmanda sakatlanan Radamel Falcao, Sivas kafilesinde yer almadı. Marcelo Saracchi ve Marcao ise görev verildiği takdirde yarınki maçta sahada olabilecekler.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.