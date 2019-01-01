Falcao, Real Madrid maçında yok
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Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü maçında sahasında Real Madrid’e konuk edecek olan Galatasaray’da kamp kadrosu duyuruldu.
Bir süredir takımdan ayrı çalışan Radamel Falcao kadroya alınmadı.
Galatasaray’ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.