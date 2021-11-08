Falcao'nun gollerine sakatlık engeli: Sahalardan ne kadar uzak kalacak?

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Galatasaray’dan ayrılan Radamel Falcao, La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile anlaşmaya varmıştı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan tecrübeli golcü, bir gol kaydettiği Real Madrid maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Rayo Vallecano, oyuncunun sahalardan üç-dört hafta uzak kalacağını açıkladı.

Falcao’ya sakatlık engeli

La Liga'da sezonun 13. maçında Rayo Vallecano, Real Madrid ile deplasmanda karşılaşmıştı.

Radamel Falcao ise takımı 2-0 gerideyken 69. dakikada Rady Ntekja'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Tecrübeli golcü, yalnızca yedi dakika sonra Real Madrid filelerini havalandırmayı başarmıştı.

Ancak Falcao, 81. dakikada ise kas sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek durumunda kaldı.

La Liga temsilcisi Rayo Vallecano, Kolombiyalı golcünün üç-dört hafta boyunca sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Rayo Vallecano, Real Madrid maçında sakatlanan Radamel Falcao'nun üç-dört hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı 🤕 pic.twitter.com/vtshJKzGx2 — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) November 8, 2021

Falcao, yeni sezona nasıl başladı?

Yıldız golcü bu sezon Rayo Vallecano formasıyla sekiz La Liga maçında süre alırken bunların dördüne ilk 11'de başladı.

Falcao, 2021-22 sezonunda şu ana dek rakip fileleri beş kez sarsmayı başardı.

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