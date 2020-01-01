Kolombiya

Falcao Kolombiya Milli Takımı'na çağrıldı

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Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın Venezuela ve Şili ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Galatasaray'da son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Radamel Falcao, Kolombiya Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi. 

Milli takım teknik direktörü Carlos Queiroz, sarı-kırmızılı takımda forma giydiği son 7 maçta 8 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Falcao'yu 34 kişilik aday kadroya çağırdı. 

Kolombiya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Mart'ta sahasında Venezuela, 31 Mart'ta ise deplasmanda Şili ile karşılaşacak. 

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