Falcao geleceğiyle ilgili konuştu! "Kararımı hızlı bir şekilde vereceğim"

Monaco'nun Sampdoria ile oynadığı hazırlık maçında takımının galibiyet golünü atan Radamel Falcao, transfer iddiaları hakkında konuştu.

taraftarlarının transferini beklediği Radamel Falcao, ’nun ’yı 1-0 yendiği maç sonrasında görüşlerini dile getirdi.

Oyuna sonradan girip takımının galibiyet golünü kaydeden Kolombiyalı yıldız, Monaco’nun kendisine sözleşme yenilemek için bir adım atmadığını belirtip, “Gerçek şu ki 1 yıllık sözleşmem kaldı ve kulübüm uzatma teklifi etmedi. Kariyerimi ve ailemi düşünmem gerekiyor. Gelen teklifleri inceliyorum. Bu teklifler kariyerim için iyi fırsatlar” dedi.

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Sözleşme yenileme teklifi gelmemesine kırılmadığını söyleyen 33 yaşındaki golcü, bir muhabirin sorduğu “Galatasaray mı, mı?” sorusuna ise, “Şu anda gelen tekliflere değerlendiriyorum. Profesyonel olarak kararını vereceğim ve bütün bunların çabuk bir şekilde çözülmesini hedefliyorum” şeklinde cevap verdi.

Monaco’dan bedava ayrılmak için ocak ayını beklemeyi düşünmediğini ifade eden Falcao, “İyi teklifler var. Başkan kalmamı istiyor ama dediğim gibi sözleşmemin bitmesine 1 yıl kaldı ve ailemi düşünmeliyim. Kariyerim için çok önemli teklifler aldım” dedi.