Falcao futbolu bıraktıktan sonra beyzbola başlamak istiyor

Monaco'nun yıldızı Radamel Falcao'nun emeklilik planları arasında beyzbol oyuncusu olmak var.

'nun 33 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, emeklilik sonrası planlarını anlattı.

France Football'a röportaj veren Falcao, futbolu bıraktıktan sonra beyzbola başlamayı düşündüğünü belirtti.

Beyzbola olan ilgisinden söz eden Falcao, ''Küçüklüğümü geçirdiğim yerde sık sık beyzbol oynuyordum, çok ilgiliydim. Beyzbolu çok seviyorum'' dedi.

Beyzbol kariyeri hedeflediğini dile getiren golcü futbolcu, ''Eşimle bu konu hakkında sık sık konuşuyoruz. Futbolu bıraktıktan sonra profesyonel olarak beyzbol oynamak istiyorum. Tıpkı Michael Jordan gibi'' diye konuştu.

Radamel Falcao'nun Monaco'daki sözleşmesi 2020'nin Haziran ayında sona eriyor.