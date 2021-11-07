Falcao, Barcelona'dan sonra Real Madrid'i de boş geçmedi

2019 yılında büyük umutlarla Galatasaray'a transfer olan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı ekipteki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuşmuş ve istikrarlı bir performans gösterememişti.

Kolombiyalı golcü, geride bıraktığımız yaz transfer döneminde ise Galatasaray'la yollarını ayırmış ve La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile anlaşmaya varmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda takımının Barcelona'yı devirdiği maçtaki tek golünü atan Falcao, Real Madrid'i de boş geçmedi.

Falcao önce attı, sonra sakatlandı

La Liga'da sezonun 13. maçında Rayo Vallecano, Real Madrid deplasmanına konuk oldu. Ancelotti'nin öğrencileri, ilk yarıda Toni Kroos ve Karim Benzema'dan gelen gollerle 2-0 öne geçti.

Radamel Falcao ise 69. dakikada Rady Ntekja'nın yerine oyuna dahil oldu. Tecrübeli golcü, yalnızca yedi dakika sonra Real Madrid filelerini havalandırmayı başardı.

Ancak Falcao, 81. dakikada ise sakatlığı nedeniyle sahayı terk etmek durumunda kaldı.

Falcao, yeni sezona nasıl başladı?

Yıldız golcü bu sezon Rayo Vallecano formasıyla sekiz La Liga maçında süre alırken bunların dördüne ilk 11'de başladı.

Falcao, 2021-22 sezonunda şu ana dek rakip fileleri beş kez sarsmayı başardı.

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