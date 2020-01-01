Falcao: "Arda Turan bana çok şey anlattı"

Galatasaray'ın golcü yıldızı hakkındaki merak edilen sorulara yanıt verdi.

'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, verdiği bir röportajda sarı-kırmızılı takıma olan transfer süreci, kişisel performansı, ligdek şampiyonluk yarışı gibi konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Falcao, Galatasaray'ı daha önceden tanıdığını anlatırken, "Galatasaray'ı ilk olarak Mondragon aracılığıyla tanıdım. Daha önce burada oynamış Gustavo Victoria sayesinde de birkaç şey duyuyordum. 'de beraber forma giydiğim Arda Turan bana kulüp tarihinden birçok şey anlattı. Galatasaray'ın tutkusu Güney Amerika futboluna çok benziyor. Bu yüzden Galatasaray beni oldukça cezbetti." dedi.

Transfer süreci

Falcao, sarı-kırmızılı takıma olan transfer sürecini ise şöyle anlattı: " ile sözleşmemin son senesinde olduğum için çok fırsat vardı önümde. Galatasaray her sezon şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Bu amacı ve amaca ulaşmak için sahip olduğu tutku kalbimi kazandı. Ailemle birlikte süreci değerlendirdik. Dil de karar vermedeki kriterlerimizden birisiydi. Bizim için fantastik ve özel bir tecrübe olacağını düşündüğümüz için Galatasaray'ı seçtik. Sportif anlamda da büyük bir avantajdı. Galatasaray gibi bir kulübe imza atmak unutulmazdı."

- Galatasaray derbisi

Deneyimli oyunu, Fenerbahçe ile yaşadıkları rekabet ve oynadıkları derbi maçla ilgili ise şöyle konuştu: "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için büyük bir derbi. 'de River - Boca derbisini yaşadım. - , Atletico Madrid - derbilerinde oynadım. - derbileri de önemli. Bana kalırsa Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki atmosfer farklı ve güzeldi. Fenerbahçe'yi sahasında yenme fırsatını bulduk. Bu maç takımın bağını kuvvetlendirdi ve gücünü gösterdi. Fenerbahçe'ye karşı deplasmanda uzun süredir kazanamama serisine sahiptik. Kazanmamız için mutlaka bir gole çevirmem gereken penaltının başındaydım. Konsantre oldum. Gol atma hedefimin olması bana çok büyük büyük sorumluluk yükledi."

Fatih Terim hakkında

Falcao, Teknik Direktör Fatih Terim hakkındaki görüşlerini anlatırken, "Fatih Terim çok tecrübeli ve başarılı bir antrenör. Çalıştığım farklı takımlardaki antrenörler tecrübelerini iyi şekilde yansıtamıyordu. Fatih Terim, bana başarılı olduğum dönemlerdeki antrenörleri hatırlattı. Her durumda sorumluluğu alan bir yapısı var. Son sözü söyleyerek futbolcularla teknik adam arasındaki durumu belirliyor. Futbol bilgisi ve tecrübesi gerçekten üst seviyede." diye konuştu.