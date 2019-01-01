Süper Lig

Falcao 67 gün sonra Galatasaray kadrosunda

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OZAN KOSE / Colaborador
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, 67 gün sonra sarı kırmızılı formasına kavuştu.

Galatasaray'ın büyük ses getiren transferi Radamel Falcao uzun süredir sahalardan uzaktı.

Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de oynanan Paris Saint Germain mücadelesinde forma giyen Kolombiyalı golcü, o tarihten bu yana sarı kırmızılı takımın kadrosuna giremiyordu.

Nihayet sakatlığını atlatan ve antrenmanlara başlayan Falcao, Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği maçta kadroya girdi.

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67 gün sonra sarı kırmızılı formayı üzerine geçiren Falcao maça yedek kulübesinde başladı.

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