Falcao 67 gün sonra Galatasaray kadrosunda
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OZAN KOSE / Colaborador
Galatasaray'ın büyük ses getiren transferi Radamel Falcao uzun süredir sahalardan uzaktı.
Şampiyonlar Ligi'nde 1 Ekim'de oynanan Paris Saint Germain mücadelesinde forma giyen Kolombiyalı golcü, o tarihten bu yana sarı kırmızılı takımın kadrosuna giremiyordu.
Nihayet sakatlığını atlatan ve antrenmanlara başlayan Falcao, Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği maçta kadroya girdi.
67 gün sonra sarı kırmızılı formayı üzerine geçiren Falcao maça yedek kulübesinde başladı.