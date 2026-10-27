Fahişelerle bile: Roma'lı savunmacının partneri eşinin ihanetine dair acı verici detayları ortaya çıkardı

İtalyan ekibi Roma'nın Brezilyalı savunmacısı Wesley Franca'nın eşi Amanda Martins, evlilik hayatlarıyla ilgili çarpıcı sürprizler ortaya attı; 23 yaşındaki futbolcuyu, hamilelik döneminde dahi kendisini defalarca aldatmakla suçladı ve çoklu ilişkilerine dair kanıtları bizzat gördüğünü vurgulayarak, ayrılıklarının artık bir gerçek olduğunu ilan etti.

Amanda, "Instagram" hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda, eşinin tekrarlanan ihanetleri olarak nitelendirdiği durumun ayrıntılarını açıkladı; söylentilere dayanmadığını, bilakis futbolcunun başka kadınlarla buluşmaları sırasında kaydettiği fotoğraf ve video kliplerini bizzat gördüğünü belirtti. Bu durumlarda eşinin, kendisinin duygularını gözetmeksizin ve evlilik ilişkisine saygı duymaksızın evlilik yüzüğünü taktığına dikkat çekti.

Amanda, sosyal medya platformlarında özel hayatıyla ilgili söylenti ve haberlerin yayılmasının ardından açıkça konuşmaya karar verdiğini söyledi; ihanetin bir ya da iki kez değil, defalarca tekrarlandığını ve aralarında, kendi ifadesine göre, hayat kadınlarının da bulunduğu birçok kadını kapsadığını vurguladı.

Wesley'nin telefonuna ulaşabildiğini ve bu buluşmalara dair kanıt olarak nitelendirdiği şeyleri gördüğünü ekledi; bu olayların ayrıntılarını bizzat gördükten sonra fotoğraf ve video kliplerini kendi telefonuna aktardığını açıkladı.

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Wesley beni hamilelik sırasında aldattı

Roma'nın eski savunmacısının eşi, eşinin ihanetleri olarak nitelendirdiği durumu keşfettikten sonra büyük bir şok yaşadığını vurguladı; yaşananları itiraf etmesi için ona birçok fırsat verdiğini, ancak onun bunu inkâr ettiğini, kendisinin ise ruhsal acı çektiğini ve keşfettikleri yüzünden ağladığını belirtti.

Amanda, çekingen yapısı nedeniyle evliliğinin ayrıntıları hakkında bir gün bu kadar açık sözlü konuşacağını hiç hayal etmediğini söyledi; ancak yıllarca süren sessizliğin ardından çektiği acının bir kısmını açığa çıkarmaya karar verdiğini ifade etti. Wesley'nin, aileyi ve evliliği istikrarlı tutmak için sürekli çaba göstermesine rağmen, hamilelik döneminde dahi kendisini aldattığını ekledi.

O dönemde internet üzerinden herhangi bir ayrıntı paylaşmamayı tercih ettiğini, onu affetmeyi ve istikrarlı bir evlilik hayatı kurmaya çalışmayı yeğlediğini açıkladı; ancak kendi anlatımına göre, sonunda çabalarının onun davranışını değiştirmekte başarılı olamadığı kanaatine vardığını belirtti.

Kaygı krizleri ve utanç verici durumlar

Amanda'nın suçlamaları evlilik ihanetiyle sınırlı kalmadı; restoranlara ve kamusal mekânlara çıktıkları sırada tanık olduğunu söylediği durumlardan da bahsetti. Futbolcunun, tuvalet kuyruklarında bekledikleri sırada dahi garson kadınların ve başka kadınların telefon numaralarını istediğine dikkat çekti.

Özellikle alkollü içecek tükettiğinde eşinin davranışlarının, kendisinde daha önce yaşamadığı ruhsal baskılara ve kaygı krizlerine yol açtığını ekledi; kendi ifadesiyle, sorumluluğun kendisinde olmadığını fark etmeden önce, bazen kendini suçlamaya ve ona karşı kusurlu olup olmadığını sorgulamaya kadar vardığını açıkladı.

Kesin ayrılık

Amanda, Wesley'den ayrıldığını vurgulayarak sözlerini tamamladı; ilişki içinde asgari düzeyde bir saygı görme umudunu yitirdikten sonra, onun özel hayatında artık özgür olduğunu ve davranışlarının kendisi için hiçbir anlam ifade etmediğini belirtti.

Amanda ile Wesley'nin bir kızları bulunuyor. Mevcut metinde, Brezilyalı futbolcunun eski eşinin kendisine yönelttiği suçlamalara dair herhangi bir yanıtı yer almadı.

23 yaşındaki Wesley Franca, ülkesinin milli takımını 8 maçta temsil etmiş Brezilyalı futbolculardan biri olarak kabul ediliyor; ayrıca kariyerinde İtalyan ekibi Roma'ya katılmadan önce Atletico Tubarao ve Flamengo formalarını giydi.



