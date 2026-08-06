"HERE WE ACTUALLY GO" başlığıyla Diomande transferinin resmi duyurusunu sosyal medyada paylaşan Bundesliga ekibi, Romano’ya açık bir gönderme yaptı. Zira Romano, sabit hale gelen transfer haberlerine ilişkin paylaşımlarını bilindiği üzere her zaman "HERE WE GO" başlığıyla yayımlıyor.

Son dönemde eleştirilerin hedefi haline gelen İtalyan transfer gazetecisi, Diomande’nin Madrid’e transferini birkaç gün önce sözde tamamlanmış gibi duyurmuştu. Bunun üzerine Leipzig, Sportif Yönetici Marcel Schäfer aracılığıyla Romano’ya takılmıştı: "Açık olan şu ki bazı sözde transfer uzmanları bunu yedi ila on gün önce, bir şeyin 'done' ya da 'Here we go' olduğu şeklinde duyurmuştu. Ama durum kesinlikle böyle değil. Bunun içinde farklı taraflarla yapılan görüşmeler de var" diyen Schäfer, bu sözleri RB’nin Avusturya’daki kampı sırasında sarf etmişti.

Ancak artık Real, Leipzig ve Diomande arasında her şey resmiyete kavuştu. Perşembe öğleden sonra iki kulüp de transferin tamamlandığını doğruladı. Madrid ekibi, görünüşe göre 125 milyon euro tutarında garanti bonservis ödeyecek. Bonus ödemeleriyle birlikte bu rakamın 140 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

Yan Diomande, Real Madrid ile yedi yıllık sözleşme imzaladı

Diomande’ye, geçen yaz CD Leganes’ten Leipzig’e transfer olan, Bundesliga’daki son derece güçlü ilk sezonunun ardından Avrupa’nın birçok dev kulübü ilgi göstermişti. Liverpool, Paris Saint-Germain ve Manchester City’nin de 19 yaşındaki hücum oyuncusu için devreye girdiği ve zaman zaman yaklaşık 100 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü. Ancak RB, çok daha yüksek taleplerinde ısrar etti ve Real de bunları karşıladı.





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"Real Madrid’e transfer olmak benim için çocukluk hayalimin gerçekleşmesi", diyen Diomande, Bernabeu’da 2033’e kadar geçerli yedi yıllık bir sözleşmeye imza attı.