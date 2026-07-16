Fabrizio Romano, ulusal bir üst düzey kulüp tarafından kamuoyu önünde eleştirildi: "Saçmalamayı bırak"

CSKA Moskova, Fabrizio Romano’nun transfer haberinden hiç hoşnut değil. Başkent ekibi, Napoli’ye transfer olmak üzere olan Exequiel Zeballos’a 5 milyon euro teklif ettikleri yönündeki habere öfkelenmiş durumda.

Romano Çarşamba günü, Napoli'nin Boca Juniors'ın forveti Zeballos için yarışta tam gaz devam ettiğini bildirdi. 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Napoli ile kişisel olarak anlaşmaya varmış durumda. Napoli, yaklaşık dokuz milyon avroluk bir teklifin, Zeballos'un 2026 sonuna kadar süren sözleşmesini feshetmek için yeterli olacağını umuyor.

Romano haberinde, Zeballos’un “CSKA Moskova’dan sezon başına 5 milyon avro net maaş teklifini reddettiğini” yazdı. Ancak Rusya’dan gelen haberlere göre bu doğru değil. “Fabrizio, saçmalamayı kes.”

"Sen saygın bir gazetecisin. CSKA, hiçbir oyuncuya yıllık 5 milyon avro net teklifte bulunmadı. Boca ile görüşmeler Şubat ayında kesildi: Anlaşma yok, kişisel teklif yok."

"Bu transfer döneminde kanat oyuncusu aramıyoruz. Artık anlaşmaları sonuçlandırmak ya da talepleri yükseltmek için ismimizi kullanma," dedi CSKA.

Zeballos her halükarda Napoli’ye doğru yol alıyor gibi görünüyor ve bu, şimdiye kadar sadece Boca forması giymiş olan sağ ayaklı oyuncu için ilk yurt dışı macerası anlamına gelecektir.

Arjantinli TyC Sports’a göre Zeballos, Napoli’ye gitmeyi çok istiyor ve bunun en önemli nedenlerinden biri, Diego Armando Maradona’nın o kulüpte bıraktığı miras.

Boca formasıyla oynadığı 140 maçta Zeballos, 16 gol ve 16 asist kaydetti. Eski Arjantin genç milli takım oyuncusu, sol kanatta da görev alabiliyor ve bu sayede teknik direktör Massimiliano Allegri’ye gerekli esnekliği sağlıyor.

CSKA ise geçen sezondan daha iyi bir sıralamada bitirmeyi umuyor. Moskova ekibi, şampiyon Zenit St. Petersburg’un 17 puan gerisinde, ligi sadece beşinci sırada tamamlamıştı. CSKA, bir hafta sonra Baltika’yı evinde ağırlayarak yeni sezonuna başlayacak.