Fabrizio Romano, Stefan de Vrij'in geleceğiyle ilgili haberler verdi: sözleşme hazır

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter, Stefan de Vrij'e sözleşme uzatımı için bir teklifte bulundu. Şimdi 34 yaşındaki savunma oyuncusunun geleceği hakkında karar vermesi gerekiyor.

Romano, X'te "Inter, Stefan de Vrij'e kısa süreli bir sözleşme teklifinde bulundu" dedi. "Karar, diğer Avrupa kulüplerinden de teklifler alan defans oyuncusuna ait."

De Vrij, 2018'den beri Inter'de oynuyor. Sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve bu nedenle, İtalyan kulübü için son maçını çoktan oynamış olması bekleniyordu.

Geçen sezon Inter formasıyla çok az süre aldı. Ayrıca, son dönemde birçok medya kuruluşu, Inter'in bu yaz De Vrij, Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian ve Henrikh Mkhitaryan gibi isimlerle yollarını ayırarak kadrosunu önemli ölçüde gençleştirmek istediğini bildirdi.

Son haftalarda Benfica, Olympiakos, Al-Sadd ve Suudi Arabistan, Türkiye ve Premier League'den çeşitli kulüpler De Vrij ile anıldı. Ancak şimdi Inter'deki sözleşmesini, muhtemelen bir yıl daha uzatması da mümkün görünüyor.

Inter, Hollandalı oyuncuyu sekiz yıl önce Lazio'dan transfer etmişti. O zamandan beri Milan ekibi için 296 resmi maçta forma giydi.

Bu yaz Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası'na gitmesi gündemdeydi. Ancak yakın zamanda geçirdiği kasık sakatlığı nedeniyle 79 kez milli olan oyuncu bu hayali rafa kaldırmak zorunda kaldı.