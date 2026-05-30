Fabrizio Romano'nun haberine göre, Mohamed Salah bu ayın başlarında Liverpool hakkında yaptığı açıklamayla teknik direktör Arne Slot'un görevden alınmasında önemli bir rol oynadı. Cumartesi günü erken saatlerde, Slot'un geçen sezonki hayal kırıklığı yaratan performansının ardından görevden alındığı duyurulmuştu.

Romano, Cumartesi günü YouTube'da yayınladığı bir videoda Slot'un kovulmasına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. İtalyan gazeteci, "Bana, sezonun bitiminden sonraki ilk birkaç gün içinde iki taraf arasındaki ilişkinin eskisi kadar iyi olmadığı söylendi" dedi. "Bir karar vermek için birkaç gün ya da bir hafta zaman ayırmaya karar verdiler ve sonuç olarak Arne Slot gitti."

"Kritik anın ne olduğunu unutmayın: birkaç hafta önce Mohamed Salah'ın paylaşımı. Mo Salah sosyal medyada bir şey paylaştı ve bu, onun sık sık yaptığı bir şey değil. Bir şey söylemek istediğinde, genellikle bunu basına karşı yapar. O zaman ne istiyorsa söyler."

"Ancak bu sefer sosyal medyasını, Liverpool oyuncularının çoğunun beğenerek katıldığı birkaç şikayeti paylaşmak için kullandı. Mo Salah, Liverpool'un oynama şeklinden şikayet etti ve bu kadar inişli çıkışlı performans göstermenin Liverpool'a yakışmadığını söyledi. Yani Mo Salah oldukça şikayetçiydi ve bu kesinlikle etkili oldu."

Romano'nun atıfta bulunduğu açıklama, iki hafta önce Mısırlı forvet tarafından paylaşıldı. “Liverpool'u yeniden rakiplerin korktuğu o agresif, hücumcu takım olarak görmek istiyorum,” diye yazmıştı kanat oyuncusu o zaman. “Liverpool, kupalar kazanan bir takım olmalı. Benim bildiğim futbol bu ve geri gelmesi ve korunması gereken kimlik de bu.”

Bununla birlikte Salah, Slot'a net bir mesaj gönderdi. “Bu konuda pazarlık yok. Liverpool'un bir parçası olan herkes buna uyum sağlamalı.”

Mısırlı oyuncu ayrıca, Liverpool gibi kalibrede bir kulüp için ara sıra kazanılan galibiyetlerin yeterli olmadığını vurguladı. “Ara sıra bir maç kazanmak, Liverpool’un temsil etmesi gereken şey değil,” dedi. “Her takım maçlar kazanır, ancak Liverpool sürekli olarak kupalar için mücadele etmelidir.”

Instagram'da çok sayıda mevcut ve eski Liverpool takım arkadaşı Salah'ın paylaşımını beğendi. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot ve Wataru Endo, bu şekilde Salah'ın sözlerine destek veriyor gibi görünüyor.