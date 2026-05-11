Fabrizio Romano, Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşüyle ilgili yepyeni bir haber paylaşıyor

Fabrizio Romano'nun Pazartesi sabahı bildirdiğine göre, José Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü hiç de imkansız değil. İtalyan transfer uzmanı, Mourinho'nun kendi yalanlamalarına rağmen, Mourinho'nun çevresinin bir süredir Real Madrid ile görüşmelerde olduğunu bile belirtiyor.

Romano, Mourinho'nun kamuoyuna yaptığı açıklamalara rağmen, ekibinin haftalardır Real Madrid ile doğrudan temas halinde olduğunu söylüyor. Dolayısıyla, "The Special One"ın geri dönüşü henüz tamamen gündemden düşmüş değil.

İtalyan gazeteciye göre görüşmeler halen devam ediyor ve yakında yeniden başlayacak. Bu durum, Álvaro Arbeloa'nın yerine geçecek isim arayışında yeni bir gelişme olduğunu gösteriyor.

Portekizli teknik adam, daha önce düzenlediği bir basın toplantısında Real Madrid ile herhangi bir teması olmadığını açıklamıştı. Mourinho, "Herkes Real Madrid'den bahsedip duruyor, ben de bunu inkar etmeye devam ediyorum" demişti.

"Başkanla ya da kulüpteki diğer önemli kişilerle hiçbir temasım olmadı. Kariyerimdeki benzer durumlarda da yaptığım gibi, özellikle de sezonun sonunda, kimseyle konuşmamayı tercih ediyorum. Real Madrid ile hiçbir temasım olmadı."

Mourinho, 2010 ile 2013 yılları arasında İspanya'nın başkentinde takımın başında yer almış ve toplam 178 maçta takımı yönetmişti. Bu üç sezonda bir kez şampiyon oldu ve ayrıca İspanya Süper Kupası ile Copa del Rey'i de kazandı.