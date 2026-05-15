Fabrizio Romano, Manchester United'daki teknik direktörlük görevine ilişkin sözleşme ayrıntılarını paylaşıyor

Fabrizio Romano'nun Cuma öğleden sonra verdiği habere göre, Michael Carrick gelecek sezon da Manchester United'ın teknik direktörü olacak.

Transfer uzmanına göre, geçici menajerin Manchester United'daki geleceğinin nasıl olacağı son haftalarda zaten belliydi.

Plan, Sir Jim Ratcliffe tarafından onaylandı ve anlaşmanın kısa süre içinde tamamen sonuçlandırılması bekleniyor. Sözleşmenin iki yıllık olacağı ve bir yıl uzatma opsiyonu içereceği ya da doğrudan üç yıllık olarak imzalanacağı bildiriliyor.

İngiliz teknik adam, Cuma öğleden sonra Nottingham Forest ile oynanacak Premier League maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Old Trafford'daki geleceği hakkında soru aldı. "Bu konuda fazla bir şey söyleyemem. Durum herkes için açık ve pek bir değişiklik yok."

Carrick, kısa süre içinde bir karar alınacağını doğruladı. "Geleceğimle ilgili karar çok yakında verilecek. Hepimiz sezonun sonuna doğru bunun bir gün olacağını biliyorduk. Tabii sezon bittikten sonra olmazsa."

Carrick, Rúben Amorim'in kovulmasının ardından Red Devils'ın başına geçti. Carrick şu ana kadar 15 maçta takımın başında yer aldı.

Onun yönetiminde Manchester United 33 puan topladı. Kulüp 10 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Üçüncülük, Pazar günü Nottingham Forest karşısında kesinleşebilir. United, üç yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönüyor.