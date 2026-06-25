Fabrizio Romano, “İşte başlıyoruz” diyor: Manchester United, André Onana’yı yeniden kiralıyor

André Onana, önümüzdeki sezon da Trabzonspor’un kalesini koruyacak. Bu haberi gazeteciler Yağız Sabuncuoğlu ve Fabrizio Romano duyurdu. Türk kulübü, onu Manchester United’dan yeniden kiralayacak.

Her iki kulüp de yeni bir kiralama transferi konusunda anlaşmaya vardı. Kaleciyle de bir anlaşmaya varılması bekleniyor.

Trabzonspor, Manchester United’a kiralama bedeli ödeyecek. Bu bedelin tam olarak ne kadar olduğu belirtilmedi.

30 yaşındaki Onana, Ajax'ta geçirdiği başarılı bir dönemin ardından 2022'de Inter'e transfer olmuştu. Inter, bir yıl sonra onu 50 milyon avrodan fazla bir bedelle Manchester United'a sattı.

Takip eden iki sezonda Kamerunlu kaleci, Old Trafford’da kaleyi koruyan vazgeçilmez isimlerden biri oldu. Ancak geçen yıl Senne Lammens’in gelmesiyle durum değişti.

Bunun üzerine Onana, Trabzonspor'a kiralandı. Geçtiğimiz sezon bu kulüpte 33 resmi maçta forma giyen Onana, bu maçların 6'sında kalesini gole kapattı.

Önümüzdeki sezon, geçen Süper Lig sezonunu üçüncü sırada tamamlayan takımın kalesinde yeniden yer alacak. Onana’nın Manchester United ile 2028 ortasına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.