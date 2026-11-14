Transfer piyasası uzmanı Fabrizio Romano, Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in Barcelona'dan İtalyan ekibi Como'ya olası transferi konusundaki tartışmaya son noktayı koydu.

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Hamza Abdülkerim'in daha fazla maça çıkma arayışı içinde kiralık olarak Como'ya gitme ihtimaline dair söylentiler yayılıyor.

Fabrizio Romano, X hesabından şunları yazdı: "Hamza Abdülkerim'e yakın kaynaklar, Como kulübüyle herhangi bir görüşme olduğunu yalanladı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Hamza Abdülkerim'e yakın kaynaklar, önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmaya dair herhangi bir niyet bulunmadığını teyit etti."

Barcelona, kısa süre önce genç oyuncusu Hamza Abdülkerim'in sözleşmesini 2030 yazına kadar uzatmıştı.

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Aynı zamanda Tribuna sitesi, Barcelona'nın önümüzdeki kış transfer döneminde Hamza Abdülkerim'in ayrılmasına izin vermeyi planlamadığını, Mısırlı forvetin en azından önümüzdeki yaza kadar Katalan kulübün kadrosunda kalmasının beklendiğini aktardı.

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Babası Muhammed Abdülkerim, 18 yaşındaki oyuncuyu kış döneminde teknik direktörlüğünü eski Barcelonalı oyuncu Cesc Fabregas'ın üstlendiği Como kulübüne transfer olmakla ilişkilendiren haberleri yalanladı.

Muhammed Abdülkerim, Erem News sitesine şunları söyledi: "Hamza Abdülkerim'in Barcelona'dan ayrılacağına dair söylenenler doğru değil ve İtalyan Como'ya transfer olacağına dair dolaşan söylentiler uydurma."

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Oyuncunun A takımla sınırlı sayıda forma giymesine rağmen Barcelona, gelişimini kulübün atmosferi içinde sürdürmesini istiyor.

Mevcut plan, teknik direktör Hansi Flick'in takımıyla antrenman yapması ve gerektiğinde UEFA Gençler Ligi dahil olmak üzere Barcelona'nın B takımı veya altyapı takımlarıyla maçlara çıkma fırsatı bularak tecrübe kazanmasıdır.

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Ayrıca Flick, bazı önemli oyuncularını dinlendirmeye karar verdiğinde ona bir miktar forma şansı da verebilir.

Haberlere göre Barcelona, genç oyuncunun performansından memnun ve onun kulübün oyun felsefesine ve kültürüne tamamen alışmasını istiyor.

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Kiralık olarak gönderilmesi ya da takım içinde daha büyük bir rol verilmesine ilişkin karar ise önümüzdeki yaz alınacak.

Hamza Abdülkerim, bu sezon La Liga'da Barcelona ile iki maçta forma giydi; her ikisinde de sonradan oyuna girdi ve toplamda yalnızca 12 dakika sahada kaldı.

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Oyuncunun A takımla düzenli olarak forma giyememesi, kiralanma ihtimaline dair spekülasyonların yayılmasına yol açtı ve Como, onu kadrosuna katmaya ilgi duyduğu öne sürülen kulüplerden biriydi. Ancak babasının açıklamaları, şu an için ayrılma ihtimalini devre dışı bıraktı.

Como, İspanyol teknik direktör Cesc Fabregas yönetiminde Nico Paz ve Jacopo Ramon gibi gelecek vadeden yeteneklere fırsat tanıyan en dikkat çekici kulüplerden biri konumunda.

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Como, sonuçlar açısından parlak bir dönem geçiriyor; Serie A puan tablosunda 11 hafta geride kalmışken 23 puanla beşinci sırada yer alıyor.

Como, Avrupa arenasında da dikkat çekici sonuçlar elde etti; UEFA Şampiyonlar Ligi puan tablosunda 3 galibiyet ve tek bir mağlubiyetle topladığı 9 puanla dördüncü sırada bulunuyor.