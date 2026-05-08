Fabrizio Romano çok net: "Jordi Cruijff, onda Ajax'ın yeni teknik direktörünü görüyor"

Ajax, Michel'i transfer etmek için tüm gücüyle çalışıyor. Fabrizio Romano'nun cuma sabahı bildirdiğine göre, Girona'nın İspanyol teknik direktörü önümüzdeki sezon Amsterdam kulübünün yeni teknik direktörü olacak.

De Telegraaf'tan Mike Verweij, daha önce Jordi Cruijff'in Michel'i takımda görmek istediğini bildirmiş, ancak henüz görüşmelerin başlamadığını da eklemişti. Romano'ya göre Michel, en güçlü aday.

İtalyan transfer piyasası muhabiri, Girona'nın Michel'in ayrılacağını hesaba kattığını ve hatta potansiyel yedekleri gözüne kestirdiğini yazıyor.

Romano'ya göre Ajax'ın yedek listesinde sadece üç isim var. Ayrıca Arne Slot hakkındaki söylentileri de çöpe atıyor: Michel öncelikli aday.

Michel, beş yıldır Girona'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Kulübü en üst seviyeye çıkardı ve geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ne bile katılmaya hak kazandı.

50 yaşındaki İspanyol teknik adamın kulübüyle olan sözleşmesi sona ermek üzere, bu da diğer kulüplerle görüşme yapma hakkı veriyor.



