Fabrizio Romano anlaşmayı duyurdu: Lionel Messi’nin Inter Miami’sine yeni bir dünya yıldızı katılıyor

Inter Miami, çok yakında Casemiro’yu kadrosuna katacak. Fabrizio Romano, bu haberi kendine özgü “here we go” ifadesiyle duyurdu. Artık resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Transfer haberleri uzun süredir ortalıkta dolaşıyordu, ancak artık gerçekten kesinleşti. Romano, bir anlaşmaya varıldığını ve geriye sadece “resmi işlemlerin” tamamlanmasının kaldığını bildiriyor.

Lionel Messi’nin varlığı, Casemiro’nun kararında büyük rol oynamış. Söylentilere göre Brezilyalı oyuncu, Messi ile birlikte oynamayı çok istiyor. Bu nedenle diğer kulüpler onu ikna edemedi.

Casemiro, bu sezon Manchester United’da zaman zaman eski formuna kavuştu, ancak buna rağmen kulüp, sözleşmesini bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmamaya karar verdi.

Böylece Inter Miami’nin yıldızlar kadrosu bir kez daha güçleniyor. Messi, Luis Suárez ve Rodrigo de Paul gibi isimlerle birlikte, kulüp en üst seviyede kendini kanıtlamış oyunculara sahip oluyor.

Casemiro şu anda Brezilya milli takımıyla birlikte Dünya Kupası için ABD’de bulunuyor. Casemiro’nun ilk 11’de yer aldığı maçta Seleção, dün gece Haiti’yi 3-0 mağlup ederek grup aşamasındaki ikinci galibiyetini aldı.