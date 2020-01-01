Fabricio Baiano: Seçmelere 3 gün kamyonun arkasında gittim

Fabricio Baiano, futbola zor şartlar altında başladığını anlatırken seçmelere 3 gün boyunca kamyonun arkasında gittiğini belirtti.

'de Brezilyalı futbolcusu Fabricio Baiano, futbola başlayış hikayesini anlattı.

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Fabricio Baiano, futbolcu olmayı her şeyden çok istediğini belirtirken zor şartlar altında mücadele ettiğini belirtti:

"Rio de Janeiro’da ilk gençlik seçimlerine katılmaya giderken kamyonun arkasında gidiyordum ve yolculuk 3 gün sürüyordu. Sırf oraya gidebilmek için o kamyonun arkasında yatıyordum. Beni futbolcu yapan şey, karşılaştığım her türlü zorluğa rağmen futbol oynama isteğimin çok güçlü olması. Hep futbolcu olmak istedim, hep futbol oynamak istedim. Çok sevdiğim futbola her şeyimi vermek istedim. Hep mücadele ettim. Oynadığım takımlar için en iyisini yapmaya çalıştım. Sanırım beni futbolcu yapan şey bu oldu."

Ankara ekibinin Maritimo'dan kiraladığı Fabricio Baiano, bu sezon 12 Süper Lig maçında forma giydi.