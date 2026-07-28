İtalyan ekibi Como'nun teknik direktörü İspanyol Cesc Fàbregas, takımının Şampiyonlar Ligi'nde 16 ya da 17 oyuncuyu geçmeyen son derece kısıtlı bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Bunun nedeni, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" tarafından uygulanan sıkı kısıtlamalar ve düzenlemeler. Zira takım, kulübün altyapı akademisinden yetişmiş gereken sayıda oyuncuya sahip değil. Fàbregas aynı zamanda takımının Mattia Liberali, Luis Mella ve Kaike gibi son dönemde gerçekleştirdiği yeni transferlerden memnun olduğunu belirtti.

Bu zorluklar, takımın gerçekleştirdiği hızlı sıçramanın ardından geliyor; zira yalnızca iki yıl önce ikinci ligde mücadele eden İtalyan kulübü, geçen sezon İtalya Ligi'nde dördüncü sırayı elde etmesinin ardından kendisini kıtanın en seçkin turnuvasına katılmaya hazırlanırken buldu.

Bu hızlı yükseliş, UEFA'nın yerli oyuncular ve akademi mezunlarına ilişkin kurallarıyla ilgili bir engelle karşı karşıya kalan kulüp yönetimini şaşırttı; çünkü Como geçen sezon kadrosunda tüm sezon boyunca yalnızca bir dakika süre alan tek bir İtalyan oyuncunun bulunmasından muzdaripti.

Fàbregas bir basın toplantısında bu krizi "Football Italia" sitesinin aktardığına göre şu sözlerle açıkladı: "UEFA listesinde kısıtlamalarımız var ve henüz bize belirli gereksinimleri sağlayabilecek bir altyapı akademimiz olmadığından, Şampiyonlar Ligi'nde kendimizi yalnızca 16 ila 17 oyuncudan oluşan bir kadroyla bulacağız. İşte bu yüzden oyuncularımızı kendimiz yetiştirmeye çalışıyoruz; bu ise zaman gerektiren ve iki üç yılda tamamlanamayacak bir süreçtir."

Kulüp bu aksaklığı gidermek amacıyla, İtalya 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu ve eski Milan altyapı futbolcusu Mattia Liberali'yi Catanzaro'dan transfer etti. Fàbregas onun katılımına ilişkin şunları söyledi: "Liberali beni hazırlıkların başlamasından birkaç gün önce aradı, çünkü ilk günden itibaren bizimle olmak istiyordu. Büyük bir istek gösterdi ve fikirlerimizi hızla kavradı; yarın oynayacak ve on numara ya da yalancı dokuz pozisyonunda görev yapabilir."

Yaz transfer dönemine gelince, İspanyol teknik direktör ayrılanların yerini doldurmak için yapılan yeni transferlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Alberto Moreno ve Sergi Roberto'nun ayrılacağını biliyorduk, ancak onların yerlerini hızla doldurmayı başardık; Moreno'nun yerine Kaike geldi, Luis Mella ise geçen ocak ayından beri takip ettiğimiz bir seçenekti; sahip olduğu liderlik kişiliği, dengeyi sağlama ve takıma düzen kazandırma yeteneği sayesinde. Ayrıca Kaike'deki tutkuyu ve savunmadaki mücadele azmini çok beğeniyorum ve şu anda topa sahip olduğu anlardaki oyun tarzını geliştirmek için onunla çalışıyoruz."

Fàbregas, milli takımlarındaki görevlerinin ardından tatilden dönen genç yıldızlara da değindi; Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yer alan Nico Paz'ın yanı sıra Assane Diao ve Martin Baturina gibi. Etraflarındaki beklentilerin yükselmesiyle birlikte baskının da arttığını, teknik ekibin rolünün ise bu aşamada onlara destek olmak olduğunu vurguladı. Teknik direktör, Paz'ın 17 Ağustos'ta döneceğini açıkladı ve onun Liverpool ile oynanacak beklenen hazırlık maçında yer almayacağını belirtti.

Fàbregas, Roberto Mancini'nin yeniden İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğüne getirilmesi kararını memnuniyetle karşıladı ve teknik yeteneklerini ile köklü teknik direktörlük geçmişini övdü; Manchester City dönemindeki futbol felsefesine her zaman hayran olduğunu belirterek onu "keyifli bir futbol ortaya koyan, kazanan bir teknik direktör" olarak niteledi.

Mancini'nin, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı çalıştırmak için istifa etmesinden üç yıl sonra "Azzurri"nin teknik direktörlüğüne dönmesi kararı resmileşti; zira İtalya Federasyonu yönetimi, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Andrea Pirlo gibi öne çıkan isimlerle yürüttüğü görüşmelerin ardından yeniden onun çalışmalarına başvurmayı tercih etti. Bazıları bu tercihi geriye atılmış bir adım olarak değerlendirdi; Fàbregas ise bu görüşe katılmayarak bunun İtalyan futbolu için olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

Fàbregas İtalyan siteye göre şunları söyledi: "Mancini'ye her zaman hayran oldum ve onu Manchester City günlerinden beri takip ediyordum. Onunla birkaç kez konuştum; kazanan ve talepkâr bir kişiliğe sahip, iyi futbol oynatan bir teknik direktör. Avrupa Şampiyonası kupasını kazandığında başarıları nasıl elde ettiğini kanıtladı ve onun adına çok mutluyum."