Fabregas: "Sonuç ne olursa olsun kendimiz olmalıyız. Kean gelişmek zorunda"

Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas, Marassi'de Genoa karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından Dazn mikrofonlarına konuştu: "Bence işleri doğru yaptığımızda ve iyi oynayarak her şeyimizi verdiğimizde keyif alıyoruz. Her takımın kendine özgü bir kimliği var ve biz de her şeyimizi vermeye çalışıyoruz. Verilen reaksiyonu çok beğendim, yediğimiz gol bize Serie A'da acı çekmeniz gerektiğini hatırlattı.





Takım istek ve mentalite gösterdi. Benim mesajım şu: Maçta ne olursa olsun her zaman kendimiz olmalıyız. Böyle çok maç kaybettim, kötü oynayarak da çok maç kazandım. Topun içeri girmediği için kazanılamayan günler vardır. Ben takımdan her zaman kendimiz olmasını istiyorum, bu olmadığında sinirleniyorum. Ama takımda isteği ve doğru mentaliteyi gördüğüm sürece, kaybedilecek de kazanılacak da, fakat doğru yolda olacağız. Kean mı? Bunu asist için söylüyorsun ama pres gibi geliştirmesi gereken çok durum var.

Kalitesini bildiğimiz bir oyun ortaya koydu, herkesin katkısı olumluydu, büyük bir istek ve anlama kapasitesiyle oyuna dahil oldular. Hepimizin takıma girip oynayabilmesi için bireysel olarak çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Benim için takım her şeyin önünde. Ricci mi? Çok mutluyuz, en önemli şey büyük oyuncuların yanı sıra büyük karakterli insanları da takıma katmak, o da buradan sezon sonuna kadar bize çok büyük yardım sağlayacak. Perşembe günü Şampiyonlar Ligi başlıyor, ardından pazartesi oynayacağız, uzun bir yol olacak".