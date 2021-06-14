Cesc Fabregas, eski takım arkadaşı N’Golo Kante’nin bir gün taraftarları kıramayıp takım toplantısına nasıl geç kaldığını anlattı.

Tesislere giderken ufak bir araba kazası geçiren N’Golo Kante, taraftarları kıramayıp onlarla fotoğraf çekilirken takım toplantısına geç kalmış.

Daily Telegraph’a N’Golo Kante hakkında yazan Fabregas, Fransız oyuncunun Arsenal’le oynanacak olan Lig Kupası yarı finalinden önceki takım toplantısına nasıl geç kaldığını anlattı.

“Herkes onun ne kadar iyi bir insan olduğunu biliyor. Bir sabah takım toplantımız vardı ve o günün akşamında ise maça çıkacaktık. Ama herkes birbirine N’Golo’nun nerede olduğunu soruyordu. Normalde hiç geç kalmazdı.”

“Sonunda N’Golo geldi ve herkes onu alkışlamaya başladı. Antonio Rüdiger de ona neden geç kaldığını sordu.”

“Bir trafik kazası geçirdiğini söyledi ve biz de ilk önce buna inanamadık. Sonra ise etrafında toplanan taraftarlar N’Golo ile fotoğraf çekilmek istemişler ve o da onları kıramamış.”

“Arabası da hasar görmüştü. Toplantıya geç kalma pahasına taraftarlarla fotoğraf çekilmeyi kabul etmiş!”

Ayıca mütevazi bir arabaya sahip olan Kante, 2017’de verdiği röportajda bu konuya şöyle değinmişti: “Arabaları çok seven bir insan değilim, gençken de pahalı bir arabaya sahip olmak gibi bir hevesim yoktu. Arabamı Leicester’dayken almıştım ve hala onu kullanıyorum.”

Hazard'ın Kante'ye taktığı lakap

Ayrıca Fabregas, Eden Hazard’ın Kante’ye “N’Golinho” lakabını taktığını belirtti. “Biraz komik bir isimdi ama aynı zamanda N’Golo’ya saha içinde de ne kadar değer verdiğimizi gösteriyordu”

“Şimdi herkes N’Golo’nun inanılmaz bir oyuncu olduğunun farkında. Fransa Euro 2020’yi kazanamasa bile N’Golinho, pozisyonundaki en iyi oyunculardan biri olarak anılmaya devam edecek.”

N’Golo Kante, Fransa formasıyla Euro 2020’deki ilk maçına 15 Haziran Salı günü Almanya karşısında çıkacak.

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