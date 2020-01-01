Fabregas: Guardiola benim için hayal kırıklığı

Kariyerine Monaco’da devam eden Cesc Fabregas, eski hocalarından Pep Guardiola’ya küskün olduğunu açıkladı.

’da Pep Guardiola ile birlikte çalışan Cesc Fabregas, İspanyol teknik adam ile aralarının bozuk olduğunu söyledi.

Catalunya Radio’ya konuşan tecrübeli futbolcu, “Sekiz yıldır temasımız olmadı. Barcelona’da bazı tatsız şeyler yaşadık. Bunlar hakkında konuşmak istemiyorum. Hayal kırıklığı karşılıklı mı, bilmiyorum. O benim çocukluk idolümdü. Onu izleyerek büyüdüm” dedi.

2014 yılında Barcelona’dan ayrılan ve ’ye transfer olan Fabregas, o dönemki hocası Jose Mourinho ile ise çok iyi bir dostluğunun olduğunu ifade etti.

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Fabregas, “Kariyerimin en zor döneminde bana çok yardımcı oldu. En iyi sezonlarımdan birini onunla geçirdim. Bugün hâlâ sık sık ona yazarım. Onu bir arkadaş olarak görüyorum” diye konuştu.

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33 yaşındaki İspanyol oyuncu iki sezondur ekibi ’nun formasını giyiyor.