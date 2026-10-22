Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas, dün akşam Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmada oyuncularından rakip üzerindeki baskıyı azaltmalarını istediğini açıkladı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesinin aktardığına göre, Como dört gol önde götürürken Fabregas, cumartesi günü Serie A'da Sassuolo ile oynanacak maç öncesinde enerjilerini korumaları için oyuncularına talimat verdi. Karşı takımın teknik direktörü Michael Carrick'ti.

United, yedek olarak oyuna giren Joshua Zirkzee aracılığıyla geç bir gol kaydetti ve Fabregas, rakibine daha fazla utanç yaşatmadığı için kendisine kızdığını itiraf etti.

Arsenal ve Chelsea'nin eski orta saha oyuncusu şunları söyledi: "Son on dakika için pişmanım çünkü başka bir maç olduğu için takımdan oyun temposunu düşürmesini isteyen bendim ve skor 4-0 olduğunda işleri biraz kontrol altında tutabiliyorduk".

Sözlerine şöyle devam etti: "Oyunculardan koşmayı bırakmalarını ve orta sahada kalmalarını istedim, işte bundan pişmanım çünkü onları sonuna kadar mücadele etmeye teşvik eden ilk kişi bendim. Onların golü canımı yaktı çünkü coşkumuzdan ve savunmamızdan geri çekildik, ama hata benim hatamdı."

Şöyle ekledi: "Oyuncuların yapmaya çalıştığımız her şeyi uygulama biçiminden son derece memnunum; yalnızca yüksek olan kalite açısından değil, aynı zamanda 85. dakikaya kadar hiç ara vermeden baskı yapma şeklimiz açısından da."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüpte bir kültür, bir oyun tarzı ve bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. Bu gece bizim için bir başka ikna edici andı."

Fabregas şunları belirtti: "Manchester United'ı yenmenin bir gurur kaynağı olmadığı konusunda size yalan söyleyemem. Kulübümüzün tarihini ve yıllar içinde ne kadar çok acı çektiğini biliyoruz. Yarın tüm kız ve erkek çocuklarının okula giderken Como forması giymesini ummam çok doğal; gurur duyuyorum."

Şunları da ekledi: "Gençlere her zaman şunu söylüyorum: Keyif alın, mücadele edin, her birinizin mümkün olan en iyi kariyerine ulaşması için her şeyi yapın, çünkü bu çok çabuk geçiyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu gece bana keyif yaşattılar, ama çok fazla galibiyet için değil, sonuç için; çünkü takımımın oynamasını sevdiğim şekilde oynadılar: inançla, kaliteyle, berrak bir zihinle, agresiflikle ve amansız bir baskıyla."



