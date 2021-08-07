Barcelona’nın eski yıldızlarından Fabregas, Lionel Messi ile kulüpte ilk karşılaştığı ânda neler yaşandığını yıllar sonra açıkladı.

Kulübü Barcelona ile uzun vadeli bir yeni sözleşmeye imza atması beklenen Lionel Messi’nin La Liga’nın mali yükümlülükleri nedeniyle Katalan ekibinden ayrılacağı açıklanmıştı.

Arjantinli yıldızla ilk kez La Masia’da karşılaşan Cesc Fabregas da Messi’ye sosyal medya hesabından yayınladığı bir paylaşımla veda etti.

İspanyol yıldız, eski takım arkadaşıyla tanışma hikayesini duygusal bir şekilde anlattı.

Neler söylendi?

Cesc Fabregas, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“13 yaşındayken soyunma odasına geldiğinde bize ‘Arjantin’den bir çocuk seçmelere geldi’ dedikleri o günü her zaman hatırlayacağım.”

“Öylesine oturmuştun ve tek bir kelime etmemiştin. Antrenör de bana seninle zorlu bir bire bir mücadeleye girmemi söylemişti. O kadar ufaktın ki saniyesinde topu senden alabileceğimi düşünmüştüm.”

Siempre recordaré el día que llegaste al vestuario con 13 años y nos dijeron que un chaval de argentina venía a probar. Te sentaste y no hablaste en todo el rato. El entrenador me dijo en el ejercicio de 1 contra 1 que fuera fuerte contra ti, te vi tan pequeño, que pensé que pic.twitter.com/AVLUYVm9AJ — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) August 7, 2021

Ancak Barcelona, Arsenal ve Chelsea gibi takımların formasını terleten Fabregas, nasıl yanıldığını ise şöyle anlattı:

“Ne kadar aptalım, beni yere sermiştin ve o anda sende özel bir şeyler olduğunu anlamıştım.”

“Hayalim her zaman Barcelona A Takımı’nda oynamaktı, ancak bunu seninle ve Pique’yle yapabilmek benim için çok daha özeldi.”

“Sonunda bu hayalim gerçek oldu ve sahte dokuz oynadığımda seninle kurduğumuz bağlantıdan sonra bunun yaşadığım her şeye değer olduğunu anladım.”

“Tarihin en iyisi olarak bu kulüpten ayrılıyorsun, Barcelona sensiz hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak.”

Messi’yi neler bekliyor?

Katalan ekibinde geçirdiği 21 yılın ardından Messi’nin adı ciddi şekilde Paris Saint-Germain ile anılıyor.

Bir basın toplantısı düzenleyeceği açıklanan Arjantinli yıldızın yoluna hangi takımda devam edeceği merakla bekleniyor.

PSG’nin yanı sıra Manchester City’nin de yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği ileri sürülmüştü.

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