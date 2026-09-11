Fabregas: Barcelona korkutucu bir takım, rakiplerini kötü gösteriyor

Teknik direktörü Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı ve dün perşembe günü, İtalyan kulübünün kıtasal turnuvadaki ilk çıkışında konuğu Alman ekibi Leipzig'i (4-1) mağlup etti.

Fabregas'ın açıklamaları oyuncularını övmekle sınırlı kalmadı; Şampiyonlar Ligi ilk hafta mücadeleleri kapsamında Hollanda ekibi Feyenoord'u (5-1) ezici bir şekilde geçen eski takımı Barcelona'nın performansını da methetmeye kadar uzandı.

Katalan gazetesi "Mundo Deportivo"'nun aktardığı açıklamalarında Fabregas şunları söyledi: "Dün Barcelona'nın maçını izledim ve size söyleyeyim ki Feyenoord çok iyi bir takım, ama Barcelona sizi kötü göstertiyor çünkü her an her çözümü buluyorlar."

Eski İspanyol milli oyuncu şöyle devam etti: "Onları, tıpkı (Feyenoord'un) Rodri ya da Pedri karşısında denediği gibi adam adama markaja alabilirsiniz, ama onlar her yönden çözüm buluyorlar. Kim oynarsa oynasın, çok yüksek bir seviyeleri var. Şu anda içinde bulundukları seviye korkutucu, korkutucu."

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Fabregas, takımının performansı hakkında ise şöyle konuştu: "Genel olarak iyi bir maçtı, özellikle çok yüksek bir seviyede oynadığımız ilk yarıda. İkinci yarıya çok iyi başladık, ama sonrasında işleri kanatlardan kontrol etmekte bazı sorunlar yaşadık."

Como'nun taktiksel çeşitliliğine dair ise şunları aktardı: "Bugünkü futbolda her şeye hazır olmalısınız. Eksiksiz bir takım olmak için birçok şeyi ustaca yapabilmelisiniz; maçların içinde küçük maçlar vardır ve özellikle bu seviyelerde belirli meseleleri nasıl çözeceğinizi bilmeniz gerekir."

İspanyol antrenörlük ekolüne dair ise şu ifadeleri kullandı: "Elitte bu kadar çok İspanyol teknik direktörün bulunmasının bir tesadüf olmadığını düşünüyorum. Futbol açısından en iyisi biziz, çünkü gençler bunu Dünya Kupası'nda kanıtladı. Ayrıca İspanyol teknik direktörlerin seviyesi de çok yüksek ve bunu kanıtlıyorlar. İsim vermeyeceğim çünkü hepsini zaten tanıyorsunuz."

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