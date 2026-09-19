







Fabio Silva, Bundesliga'da henüz sezonun başında olunmasına rağmen şimdiye kadar Borussia Dortmund'un en iyi oyuncularından biri oldu. BVB'nin forveti, tüm kulvarlarda çıktığı beş maçta şimdiden dört gol attı ve bir golün de hazırlayıcısı oldu. Özellikle diğer Dortmund forveti Serhou Guirassy ile uyumu dikkat çekti; ikili, geçen hafta Bundesliga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde birbirlerine birer gol hazırladı.

Serhou Guirassy, hücumdaki partnerine övgüler yağdırdı ve daha sık birlikte oynayabilmeleri halinde mutlu olacağını söyledi.

Geçen hafta Bundesliga'nın üçüncü maç gününde Silva, SV Paderborn karşısında alınan 3-0'lık galibiyette bu sezon Bundesliga'daki ilk 11 başlangıçını yaptı. Baştan sona etkileyici bir performans sergiledi.

Buna rağmen, yaz aylarında geçen sezon kendisini her zaman tatmin etmeyen süreleri nedeniyle ayrılığı da düşünen Fabio Silva, BVB'nin bu cumartesi VfB Stuttgart deplasmanındaki maçına yine yedek kulübesinde başlayacak. Soru şu: 24 yaşındaki oyuncu sakat mı, yoksa yeniden kulübeye çekilmesi tamamen taktiksel bir karar mı?

Sky'a konuşan Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac, soruya açıklık getirdi: "Fabio son dönemde bunu gerçekten çok iyi yaptı. Bunu ona da söyledim. Ama bugün deplasmanda oynuyoruz" dedi Kovac. Bu nedenle, savunma anlamında Portekizliden biraz daha iyi olan birine ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Buna göre BVB'nin Stuttgart'ta alışılmış 3-4-2-1 dizilişiyle başlaması bekleniyor ve Guirassy tek santrfor olacak. Onun arkasında Ethan Nwaneri ile Maximilian Beier bir tür çift 10 numara rolünü üstlenecek, ikilinin gerisinde ise Felix Nmecha ile Joey Veerman ön liberoda dengeyi sağlayacak.

Bundesliga'nın 4. haftasında VfB Stuttgart - BVB maçında takımlar sahaya böyle çıkıyor: İlk 11'ler

VfB Stuttgart: Bredlow - Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt - Prömel, Stiller - El Khannous, Undav, Führich - Demirovic.

Borussia Dortmund: Kobel - Schlotterbeck, Anton, Gadou - Ryerson, Nmecha, Veerman, Svensson - Beier, Nwaneri - Guirassy

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Karşılaşma VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund Organizasyon Bundesliga Hafta 4 Tarih 19 Eylül 2026 Saat 18.30 Stadyum MHP-Arena, Stuttgart TV Sky Canlı yayın SkyGo, WOW



