Fabio Paratici, Arthur - Pjanic takası için görüşmeleri doğruladı

Juventus cephesi, Arthur'un transferi için Barcelona ile görüşme halinde olduklarını doğruladı.

Kulübü Sportif Direktörü Fabio Paratici, Brezilyalı orta saha oyuncusu Arthur'un transferi için ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Hatırlanacağı üzere Goal, geçtiğimiz günlerde Juventus'un Teknik Direktör Maurizio Sarri'nin isteği doğrultusunda Arthur'u kadrosuna katmak istediğini ve bu transfer için Miralem Pjanic'i takasta kullanmayı düşündüğünü duyurmuştu.

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Sky Italia'ya açıklamalarda bulunan Paratici, İspanyol devi ile temas halinde olduklarını doğrularken, "Diğer büyük kulüplerle olduğu gibi Barcelona ile de görüşmelerde bulunuyoruz. Sıra dışı bir transfer dönemi bizi bekliyor. Bu yaz takas formüllerine veya yeni fikirlere ihtiyacımız olacak." dedi.

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Higuain, Buffon, Chiellini ve Dybala'nın durumları

Paratici, Gonzalo Higuain'in takımdan gönderilebileceği yönünde çıkan haberleri de yalanlarken, "Higuain umarım gelecek sezon da bizimle olacak. İyi bir çocuk ve şu ana kadar harika bir sezon geçirdi." diye konuştu.

Takımın deneyimli isimleri Gianluigi Buffon ve Giorgio Chiellini ile gelecek yıl da yola devam etmek istediklerini ve iki oyuncunun da kısa süre içinde yeni sözleşmelerine imza atacağını belirten Paratici, Paulo Dybala'nın durumuyla ilgili ise şöyle konuştu: "Sözleşmesini uzatmak için temaslarımız sürüyor. Onu uzun yıllar takımın bir parçası olarak görmek istiyoruz."